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На Комаровку вновь пришли женщины в белом и с белыми цветами

12.05.2021 15:47 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Спустя 9 месяцев после первой женской акции против насилия, на том же месте, около Комаровского рынка, собрались женщины в белой одежде и с белыми цветами в руках. Об этом сообщает Белсат.

12 августа 2020 года женщины в белом и с белыми цветами впервые выстроились в цепь, чтобы показать властям протест против действий силовиков во время уличных акций.

Тогда милиция приехала на площадь около рынка и предупредила об ответственности за незаконные действия, предложив разойтись. В ответ девушки кричали «Позор!» и бросали цветы сотрудникам милиции.

Сегодня женщины в белом выстроились в цепочку на том же месте, а после оставили на асфальте белые цветы.

Напомним, месяц назад в Минске на проспекте Победителей гуляла группа девушек с бело-красно-белыми зонтами и в одежде такого же цвета. Тогда девушек задержали, а в их домах прошли обыски.

 
Теги: Минск
 
 
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Спустя 9 месяцев после первой женской акции против насилия, на том же месте, около Комаровского рынка, собрались женщины в белой одежде и с белыми цветами в руках. Об...
 
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