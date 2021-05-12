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На Комаровку вновь пришли женщины в белом и с белыми цветами
12.05.2021 15:47 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Спустя 9 месяцев после первой женской акции против насилия, на том же месте, около Комаровского рынка, собрались женщины в белой одежде и с белыми цветами в руках. Об этом
12 августа 2020 года женщины в белом и с белыми цветами впервые
Тогда милиция приехала на площадь около рынка и предупредила об ответственности за незаконные действия, предложив разойтись. В ответ девушки кричали «Позор!» и бросали цветы сотрудникам милиции.
Сегодня женщины в белом выстроились в цепочку на том же месте, а после оставили на асфальте белые цветы.
Напомним, месяц назад в Минске на проспекте Победителей
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Спустя 9 месяцев после первой женской акции против насилия, на том же месте, около Комаровского рынка, собрались женщины в белой одежде и с белыми цветами в руках. Об...
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