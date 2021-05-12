На Комаровку вновь пришли женщины в белом и с белыми цветами

Спустя 9 месяцев после первой женской акции против насилия, на том же месте, около Комаровского рынка, собрались женщины в белой одежде и с белыми цветами в руках. Об этом сообщает Белсат.

12 августа 2020 года женщины в белом и с белыми цветами впервые выстроились в цепь, чтобы показать властям протест против действий силовиков во время уличных акций.

Тогда милиция приехала на площадь около рынка и предупредила об ответственности за незаконные действия, предложив разойтись. В ответ девушки кричали «Позор!» и бросали цветы сотрудникам милиции.

Сегодня женщины в белом выстроились в цепочку на том же месте, а после оставили на асфальте белые цветы.