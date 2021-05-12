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До 5 лет колонии. Какое наказание запросили для второй группы обвиняемых в массовых беспорядках в Бресте

12.05.2021 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте продолжается суд над второй группой обвиняемых по уголовному делу об августовских массовых беспорядках, сообщают правозащитники.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Прокуроры посчитали вину всех 13 обвиняемых доказанной и запросили 5 лет усиленного режима для Даниила Бондарука, который кроме массовых беспорядков обвинялся также и в хулиганстве.

Марка Солоникова обвинение предложило направить в колонию усиленного режима на четыре с половиной года. Для Максима Зиневича, Владимира Рубашевского, Вячеслава Костючика, Виктора Пантелеева, Дениса Марусевича, Михаила Калишука запросили по 4 года усиленного режима. Для единственной девушки, Ваталии Бондаренко — 4 года общего режима. Андрею Грищуку и Симону Концевичу — по три с половиной года усиленного режима.

Двоих несовершеннолетних обвиняемых прокурор предложил направить на три года в воспитательную колонию.

Кроме того, обвинение попросило взыскать с подсудимых почти 23 тысячи рублей в счет возмещения материального вреда.

Напомним, по версии следствия, во время акции протеста в центре Бреста обвиняемые грубо нарушили общественный порядок, совершили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход шли доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия.

В результате беспорядков, по версии следствия, пострадали 24 силовика. Из них потерпевшими по делу признаны 19 человек. Один сотрудник получил две раны в области большого пальца правой кисти, которые относятся к категории легких телесных повреждений. У остальных — побои. Гособвинитель в суде заявил, что обвиняемые пытались применить насилие и причинить телесные повреждения еще троим силовикам.

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Теги: Брест
 
 
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Троих несовершеннолетних гособвинитель предложил отправить в воспитательную колонию.
 
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