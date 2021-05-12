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65-летний пенсионер, которого осудили на 15 суток, не вышел на свободу

12.05.2021 15:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пенсионер Адам Шпаковский, на которого пожаловались соседи за то, что он «достал всех белорусским языком», не вышел на свободу после 15 суток ареста. На мужчину составили дополнительный протокол и дали еще 12 суток, сообщает телеграм-канал «Вясна назірае» лишенного регистрации правозащитного центра.


Скриншот видео из телеграм-канала МВД

21 апреля к 65-летнему минчанину пришли с обыском, который продолжался 6 часов. Пресс-служба МВД назвала пенсионера одним из двух администраторов районного чата для жителей Уручья. В его квартире нашли «незарегистрированную символику, листовки и литературу с призывами к протестной деятельности», которые он якобы изготавливал и распространял среди соседей. Также у мужчины изъяли крупные суммы денег — около 65 тысяч евро и более 87 тысяч долларов США.

Как стало известно правозащитникам, на пенсионера пожаловались соседи за то, что он «доставал всех белорусским языком» (Адам Шпаковский постоянно разговаривает на белорусском). После этого задержанного повезли на Окрестина. Суд наказал мужчину арестом на 15 суток.

12 мая стало известно, что на пенсионера составили дополнительный протокол по ст. 19.10 КоАП (Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики). Пенсионера осудили еще на 12 суток, он проведет почти целый месяц не на свободе.

 
 
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Минчанина осудили еще на 12 суток. Не на свободе он проведет почти целый месяц.
 
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