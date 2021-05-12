Витеблянка получила 20 суток ареста за то, что пришла на парад 9 мая в маске с БЧБ-принтом

Источник материала: Tut.by

19-летняя жительница Витебска Ангелина Туровец пришла на парад 9 мая в маске, на которой изображены белые «зубы» и красный «язык». Девушку задержали и отправили в ИВС, там она провела трое суток. 12 мая суд дал ей 20 суток ареста — за несанкционированный пикет, сообщает «Віцебская вясна».



Ангелина Туровец в маске, из-за которой ее осудили на 20 суток ареста. Фото: viciebskspring.org

Ангелину Туровец задержали утром 9 мая возле площади Победы — она пришла туда посмотреть на парад. В милиции на нее составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП, а затем отправили в ИВС. Там девушка была трое суток до суда.

Суд прошел 12 мая. Дело рассматривала судья Елена Цыганкова.

По протоколу, 9 мая Ангелина Туровец находилась возле дома № 24 на улице Калинина в черной маске с бело-красно-белым изображением — и таким образом провела одиночный пикет для выражения своих общественно-политических интересов.

Девушка не признала вины. Она пояснила, что пришла посмотреть на парад в День Победы в центр Витебска — так она отмечает этот праздник каждый год. Отметила, что черную маску с «улыбкой» («белые зубы — красный язык») носит с декабря прошлого года, приходила в ней на суды, в СК, РОВД.

— И никто не делал мне никаких замечаний по этому поводу и не рекомендовал перестать носить эту маску, — заверила в суде Ангелина Туровец.

Адвокат Ангелины просила судью вернуть материалы дела в милицию на доработку, поскольку в них много неточностей, например, время задержания. Выяснилось, что девушку не ознакомили с протоколом задержания. Но судья отклонила ходатайство.

Защитник также просила закрыть дело, так как маска с изображением белых зубов и красного языка не могла быть объектом предполагаемого правонарушения.

Елена Цыганкова дала Ангелине Туровец 20 суток административного ареста за участие в несанкционированном пикете.

До этого Ангелина Туровец четыре раза привлекалась к административной ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Она получала штрафы и аресты.