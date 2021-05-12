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В Казани простились с погибшими в результате нападения на школу
12.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Казани простились с погибшими при нападении на школу. Трагедия произошла накануне. 19-летний стрелок ворвался в классы своей бывшей школы и открыл огонь по людям. В результате 9 человек погибли, в том числе 7 детей. Погибших похоронили на двух кладбищах - Курган и Самосырово. Первой простились с 26-летней учительницей, ценой собственной жизни спасшей ребенка от смертельного ранения.
19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в гимназии, официально признался в содеянном. Ему грозит пожизненное заключение.
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В Казани простились с погибшими при нападении на школу. Трагедия произошла накануне. 19-летний стрелок ворвался в классы своей бывшей школы и открыл огонь по...
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