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В Казани простились с погибшими в результате нападения на школу

12.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Казани простились с погибшими при нападении на школу. Трагедия произошла накануне. 19-летний стрелок ворвался в классы своей бывшей школы и открыл огонь по людям. В результате 9 человек погибли, в том числе 7 детей.  Погибших похоронили на двух кладбищах - Курган и Самосырово. Первой простились с 26-летней учительницей, ценой собственной жизни спасшей ребенка от смертельного ранения. 

19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в гимназии, официально признался в содеянном. Ему грозит пожизненное заключение. 


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     В Казани простились с погибшими при нападении на школу. Трагедия произошла накануне. 19-летний стрелок ворвался в классы своей бывшей школы и открыл огонь по...
 
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