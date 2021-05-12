ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Республиканский форум "Беларусь интеллектуальная" собрал более 200 молодых исследователей

12.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Молодежный форум "Беларусь интеллектуальная" сегодня открылся в Академии наук.  На одной площадке - более 200 молодых исследователей. Это ученые, учащиеся и студенты со всех регионов Беларуси, а также победители и лауреаты международных конкурсов.  Участники форума обсудили актуальные темы общества. Это образование будущего, экономика высокоинтеллектуального государства и цифровые технологии в госуправлении. Форум завершился принятием декларации о закреплении роли молодежи в развитии высокоинтеллектуального общества страны.

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Сегодня в первую очередь будут представлены доклады, которые показывают, куда двигаться всем нам: и молодежи, и  нашей стране, и сектору экономики, и нашему обществу. В последующем, безусловно, это будет трансформироваться в конкретные реальные проекты, которые будут лежать в той канве, которая определена, в том числе, и наша стратегия, наука, технология до 2040 года. 

В рамках форума в Академии наук проходит Неделя открытых дверей. До 14 мая  любой желающий сможет посетить постоянно действующую выставку «Достижения отечественной науки - производству», а также научные организации Академии наук Беларуси.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежный форум "Беларусь интеллектуальная" сегодня открылся в Академии наук.  На одной площадке - более 200 молодых исследователей. Это ученые, учащиеся и студенты...
 
Новости дня
Новости общества
 
65-летний пенсионер, которого осудили на 15 суток, не вышел на свободу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by