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Республиканский форум "Беларусь интеллектуальная" собрал более 200 молодых исследователей
12.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Молодежный форум "Беларусь интеллектуальная" сегодня открылся в Академии наук. На одной площадке - более 200 молодых исследователей. Это ученые, учащиеся и студенты со всех регионов Беларуси, а также победители и лауреаты международных конкурсов. Участники форума обсудили актуальные темы общества. Это образование будущего, экономика высокоинтеллектуального государства и цифровые технологии в госуправлении. Форум завершился принятием декларации о закреплении роли молодежи в развитии высокоинтеллектуального общества страны.
Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Сегодня в первую очередь будут представлены доклады, которые показывают, куда двигаться всем нам: и молодежи, и нашей стране, и сектору экономики, и нашему обществу. В последующем, безусловно, это будет трансформироваться в конкретные реальные проекты, которые будут лежать в той канве, которая определена, в том числе, и наша стратегия, наука, технология до 2040 года.
В рамках форума в Академии наук проходит Неделя открытых дверей. До 14 мая любой желающий сможет посетить постоянно действующую выставку «Достижения отечественной науки - производству», а также научные организации Академии наук Беларуси.
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Молодежный форум "Беларусь интеллектуальная" сегодня открылся в Академии наук. На одной площадке - более 200 молодых исследователей. Это ученые, учащиеся и студенты...
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