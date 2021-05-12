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Молодежный форум "Беларусь интеллектуальная" сегодня открылся в Академии наук. На одной площадке - более 200 молодых исследователей. Это ученые, учащиеся и студенты со всех регионов Беларуси, а также победители и лауреаты международных конкурсов. Участники форума обсудили актуальные темы общества. Это образование будущего, экономика высокоинтеллектуального государства и цифровые технологии в госуправлении. Форум завершился принятием декларации о закреплении роли молодежи в развитии высокоинтеллектуального общества страны.

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Сегодня в первую очередь будут представлены доклады, которые показывают, куда двигаться всем нам: и молодежи, и нашей стране, и сектору экономики, и нашему обществу. В последующем, безусловно, это будет трансформироваться в конкретные реальные проекты, которые будут лежать в той канве, которая определена, в том числе, и наша стратегия, наука, технология до 2040 года.

В рамках форума в Академии наук проходит Неделя открытых дверей. До 14 мая любой желающий сможет посетить постоянно действующую выставку «Достижения отечественной науки - производству», а также научные организации Академии наук Беларуси.