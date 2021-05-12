Максиму Знаку и Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение

Завершено расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака, им предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования дела, Sputnik.

8 мая истек официальный срок заключения Марии Колесниковой в СИЗО, а родственники не могли получить информацию, продлен он или нет. Сегодня стало известно, что расследование дела в отношении Марии завершено, и ей предъявлено обвинение по трем статьям.

Отмечается, что дело Колесниковой и Знака выделано в отдельное производство.

Об окончании предварительного расследования в отношении Максима Знака сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский в своем телеграм-канале.

Окончание предварительного расследования значит, что следствие считает все следственные действия выполненными и собирается передавать дело прокурору для направления в суд.

Как рассказал Лаевский, 5 мая Знаку было предъявлено окончательное обвинение, а 7 мая его адвокатов начали знакомить с материалами дела, после чего они могут ходатайствовать о проведении дополнительных действий или о прекращении уголовного преследования.

Дмитрий Лаевский отметил, что ранее адвокатам запретили рассказывать про «данные предварительного следствия» и называть фамилии следователей.

«Странно, ведь когда люди уверены в том, что они делают, нет нужды скрывать себя», - пишет Лаевский.

Он рассказал, что защитники ходатайствовали перед руководителем следственной группы об устранении нарушений УПК и права на защиту, а затем обжаловали обвинение руководству Следственного комитета и в Генеральную прокуратуру.

Лаевский пишет, что обвинение Знака «лишено какой-либо конкретики», «состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно не ясно, в чём именно заключались действия Максима, расцененные следователем как преступления».

Дмитрий Лаевский указал, что в части обвинения в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем (ч.1 ст.357 УК) «не ясно, каким образом, кто и какую роль исполнял или должен был исполнять, и главное - совершение каких действий предполагалось».

По словам адвоката, в части обвинения в создании экстремистского формирования (ч.1 ст.361-1 УК) нет обоснований, «почему официально озвученная цель Координационного совета (КС) не должна рассматриваться как действительная, по каким установленным в законе признакам деятельность КС отнесена к экстремистской, кто осуществлял руководство КС и в чем оно выражалось».

А в части обвинения в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (ч.3 ст.361 УК), нет никаких цитат заявлений Максима Знака, нет дат, времени и мест «якобы озвученных призывов».

«Конечно, это лишь малая часть того, что дало нам основания оспорить и обжаловать обвинение. Однако я хочу подчеркнуть: Максим под стражей восемь месяцев, и за это время не установлено реального деяния, которое бы соответствовало признакам преступления. Предъявленное Максиму Знаку обвинение безосновательно, оно противоречит уголовному и уголовно-процессуальному закону, и потому уголовное преследование Максима Знака должно быть прекращено - мы заявили требования об этом в адрес всех, кто обязан и уполномочен это сделать», - подытожил Дмитрий Лаевский.