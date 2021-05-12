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Житель Барановичей оставил запись о Лукашенко в книге жалоб на АЗС - и попал под «уголовку»
12.05.2021 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суд направили уголовное дело по обвинению 47-летнего жителя Барановичей в публичном оскорблении президента, сообщает
20 ноября прошлого года мужчина оставил в книге замечаний и предложений на АЗС унизительную надпись в адрес Лукашенко. В отношении жителя Барановичей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление президента).
Обвиняемый ожидает суда под подпиской о невыезде.
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Возбуждено уголовное дело.
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