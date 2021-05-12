Житель Барановичей оставил запись о Лукашенко в книге жалоб на АЗС - и попал под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

В суд направили уголовное дело по обвинению 47-летнего жителя Барановичей в публичном оскорблении президента, сообщает Генпрокуратура .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото взято с сайта: sk.gov.by

20 ноября прошлого года мужчина оставил в книге замечаний и предложений на АЗС унизительную надпись в адрес Лукашенко. В отношении жителя Барановичей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление президента).

Обвиняемый ожидает суда под подпиской о невыезде.