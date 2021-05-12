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Двое витеблян создали интернет-магазин по продаже гашиша, у них изъяли товара на 22 тысячи долларов

12.05.2021 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала двух парней из Витебска, которые через интернет-магазин продавали гашиш, сообщает МВД.

Двоих 25-летних витеблян задержали на трассе в Оршанском районе: на Infiniti FX35 они перевозили 125 свертков с наркотиком. Они ехали в Минскую область, где должны были сделать закладки в тайниках, разложив в них более 270 граммов гашиша. А назад в Витебск парни собирались везти десять спрессованных брикетов с наркотиком весом около килограмма.

Стоимость изъятого товара (около 4,2 тысячи доз) составляет 22 тысячи долларов.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.

 
Теги: Витебск
 
 
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