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В Минобразования рассказали, в каком формате в этом году пройдут последние звонки и выпускные
12.05.2021 18:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Торжественные мероприятия в школах пройдут по плану. Строгих ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией вводить не планируется, сообщили нам в Министерстве образования.
В прошлом году в школах самостоятельно
В этом году в Министерстве образования не дают конкретных рекомендаций о том, как проводить последние звонки и выпускные. Соблюдение масочного режима и социальная дистанция — таковы общие правила, которых нужно придерживаться.
— Время, продолжительность и место проведения мероприятий определяет администрация учреждения образования совместно с родительским комитетом, по согласованию с местными исполнительными органами, — отметила консультант Управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик. — В каждом учреждении образования может по-разному складываться эпидемиологическая ситуация и есть разные возможности: где-то нет помещений для того, чтобы проводить выпускные вечера, а где-то есть. Поэтому каждое учреждение разрабатывает свой сценарий.
Специалист подчеркнула, что в прошлом году отлично зарекомендовала себя практика проводить мероприятия на свежем воздухе:
— Например, когда дети закладывали аллеи в честь своего выпуска — это было и торжественно, и красиво. Детям очень понравилось. Мы приветствуем такие форматы.
Что касается застолий, которыми традиционно завершаются выпускные, в Министерстве образования их «не регламентируют».
— Какой-то фестиваль школьный может быть, капустник. Какие застолья? Зачем? Министерство образования никогда не приветствовало проведение мероприятий такого формата.
Напомним, в этом году экзамены в школах пройдут с 1 по 9 июня, а выпускные Минобразования рекомендует провести на следующий день — в четверг 10 июня.
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Строгих ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией вводить не планируется,
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