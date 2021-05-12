В Минобразования рассказали, в каком формате в этом году пройдут последние звонки и выпускные

Источник материала: Tut.by

Торжественные мероприятия в школах пройдут по плану. Строгих ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией вводить не планируется, сообщили нам в Министерстве образования.



Фото используется в качестве иллюстрации. Иван Яриванович, TUT.BY

В прошлом году в школах самостоятельно решали , в каком формате проводить последние звонки. Была общая рекомендация не устраивать праздничных вечеров после вручения аттестатов. Сообщалось также о том, что в некоторых школах дополнительно к маскам нужно было носить перчатки, а выпускники могли приглашать лишь по одному гостю.

В этом году в Министерстве образования не дают конкретных рекомендаций о том, как проводить последние звонки и выпускные. Соблюдение масочного режима и социальная дистанция — таковы общие правила, которых нужно придерживаться.

— Время, продолжительность и место проведения мероприятий определяет администрация учреждения образования совместно с родительским комитетом, по согласованию с местными исполнительными органами, — отметила консультант Управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик. — В каждом учреждении образования может по-разному складываться эпидемиологическая ситуация и есть разные возможности: где-то нет помещений для того, чтобы проводить выпускные вечера, а где-то есть. Поэтому каждое учреждение разрабатывает свой сценарий.

Специалист подчеркнула, что в прошлом году отлично зарекомендовала себя практика проводить мероприятия на свежем воздухе:

— Например, когда дети закладывали аллеи в честь своего выпуска — это было и торжественно, и красиво. Детям очень понравилось. Мы приветствуем такие форматы.

Что касается застолий, которыми традиционно завершаются выпускные, в Министерстве образования их «не регламентируют».

— Какой-то фестиваль школьный может быть, капустник. Какие застолья? Зачем? Министерство образования никогда не приветствовало проведение мероприятий такого формата.

Напомним, в этом году экзамены в школах пройдут с 1 по 9 июня, а выпускные Минобразования рекомендует провести на следующий день — в четверг 10 июня.