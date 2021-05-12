Источник материала: Tut.by

Семье Ромы, который спас брата из горящего дома, выделили арендное жилье, рассказывает мама мальчика Мария. В ближайшее время родные ребенка должны туда переехать.



Фото: «Нарачанская зара»

Ключи от арендного жилья семье передали в пятницу, 7 мая. Дом находится в деревне Занарочь Мядельского района. Здесь, говорит Мария, есть вся необходимая мебель, газовая плита, техника. По информации местной газеты «Нарачанская зара» , всю прошлую неделю в помещениях наводили уют — клеили обои, красили.

Напомним, 28 апреля вечером в семье Марии произошла беда . Когда муж поехал в соседний поселок, чтобы встретить ее с работы, в их доме в деревне Сидоровичи Мядельского района случился пожар. Дома в это время находились двое мальчиков: 12-летний Рома и его брат Ваня, которому год и четыре месяца. Еще один брат — 6-летний Миша — был у друзей.



Фото: «Нарачанская зара»

Вторую неделю Рома находится в Республиканском ожоговом центре в Минске. Его состояние, рассказывает мама, по-прежнему стабильно тяжелое. С понедельника, 11 мая, врачи разрешили Марии находиться рядом с сыном. Они лежат в одной палате. Мама ему читает, измеряет температуру.

— Леша (муж Марии. — Прим. TUT.BY) потихоньку перевозит вещи в новый дом. Думаю, завтра-послезавтра они с сыновьями туда переедут, — продолжает собеседница. — В планах у нас строить свой дом, но это позже. Самое главное для нас сейчас, чтобы Роме стало лучше.