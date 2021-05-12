|
Семье Ромы, который спас брата из горящего дома, выделили арендное жилье
12.05.2021 18:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Семье Ромы, который спас брата из горящего дома, выделили арендное жилье, рассказывает мама мальчика Мария. В ближайшее время родные ребенка должны туда переехать.
Ключи от арендного жилья семье передали в пятницу, 7 мая. Дом находится в деревне Занарочь Мядельского района. Здесь, говорит Мария, есть вся необходимая мебель, газовая плита, техника. По информации местной газеты
Напомним, 28 апреля вечером в семье Марии произошла
Вторую неделю Рома находится в Республиканском ожоговом центре в Минске. Его состояние, рассказывает мама, по-прежнему стабильно тяжелое. С понедельника, 11 мая, врачи разрешили Марии находиться рядом с сыном. Они лежат в одной палате. Мама ему читает, измеряет температуру.
— Леша (муж Марии. — Прим. TUT.BY) потихоньку перевозит вещи в новый дом. Думаю, завтра-послезавтра они с сыновьями туда переедут, — продолжает собеседница. — В планах у нас строить свой дом, но это позже. Самое главное для нас сейчас, чтобы Роме стало лучше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семье Ромы, который спас брата из горящего дома, выделили арендное жилье, рассказывает мама мальчика Мария. В ближайшее время родные ребенка должны туда переехать.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)