Белорусы несут цветы к посольству России в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Трагедия в Татарстане не оставляет равнодушными белорусов, многие в среду несут цветы к главному входу посольства России в Минске на улице Нововиленской.

По словам представителя дипмиссии, книгу соболезнований в связи с гибелью школьников и педагогов открывать не будут. Однако выразить соболезнования и слова поддержки можно по электронной почте rusemb-minsk@yandex.ru.

Как прокомментировал Sputnik Беларусь пресс-секретарь посольства России Алексей Маскалев, много звонков и писем со словами соболезнования приходит в адрес диппредставительства, "люди высказывают искреннюю поддержку родным и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии".

11 мая на гимназию-школу в Казани напал ее бывший ученик . Он открыл беспорядочную стрельбу. Погибли девять человек – семь учеников и две учительницы. 12 мая прошли похороны жертв. Во время траурных церемоний рядом с родственниками находились психологи.

19-летнего стрелка задержали. На допросе он заявил, что в нем начал пробуждаться монстр, и вообще он бог, который ненавидит всех и каждого. За несколько дней до случившегося он завел Telegram-канал, в котором называл всех "биомусором" и делился планами по организации массового убийства.

Причины случившегося продолжают устанавливать следователи. Есть информация, что у преступника была самодельная бомба и ружье — такое же, как у керченского стрелка. Курирующий работу Росгвардии депутат Александр Хинштейн рассказал, что разрешение на оружие парню выдали 28 апреля.

© Sputnik / Виктор Толочко Минские школьники оставили у российского посольства игрушки в знак траура по погибшим детям

Пострадавшими числится 21 человек, многие находятся в больнице в тяжелом состоянии. Девять потерпевших перевозят из Казани в Москву для оказания более квалифицированной помощи.

В среду, 12 мая, в Татарстане объявлен траур, занятия во всех школах отменили. Глава республики поручил проверить все учебные учреждения.

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