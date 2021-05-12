ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы несут цветы к посольству России в Минске

12.05.2021 18:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. Трагедия в Татарстане не оставляет равнодушными белорусов, многие в среду несут цветы к главному входу посольства России в Минске на улице Нововиленской.

По словам представителя дипмиссии, книгу соболезнований в связи с гибелью школьников и педагогов открывать не будут. Однако выразить соболезнования и слова поддержки можно по электронной почте rusemb-minsk@yandex.ru.

Как прокомментировал Sputnik Беларусь пресс-секретарь посольства России Алексей Маскалев, много звонков и писем со словами соболезнования приходит в адрес диппредставительства, "люди высказывают искреннюю поддержку родным и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии".

11 мая на гимназию-школу в Казани напал ее бывший ученик. Он открыл беспорядочную стрельбу. Погибли девять человек – семь учеников и две учительницы. 12 мая прошли похороны жертв. Во время траурных церемоний рядом с родственниками находились психологи.

19-летнего стрелка задержали. На допросе он заявил, что в нем начал пробуждаться монстр, и вообще он бог, который ненавидит всех и каждого. За несколько дней до случившегося он завел Telegram-канал, в котором называл всех "биомусором" и делился планами по организации массового убийства.

Причины случившегося продолжают устанавливать следователи. Есть информация, что у преступника была самодельная бомба и ружье — такое же, как у керченского стрелка. Курирующий работу Росгвардии депутат Александр Хинштейн рассказал, что разрешение на оружие парню выдали 28 апреля.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минские школьники оставили у российского посольства игрушки в знак траура по погибшим детям

Пострадавшими числится 21 человек, многие находятся в больнице в тяжелом состоянии. Девять потерпевших перевозят из Казани в Москву для оказания более квалифицированной помощи.

В среду, 12 мая, в Татарстане объявлен траур, занятия во всех школах отменили. Глава республики поручил проверить все учебные учреждения.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слова поддержки пострадавшим, а также родным и близким погибших 11 мая в Казани можно отправить по электронной почте.
 
Новости дня
Новости общества
 
Семье Ромы, который спас брата из горящего дома, выделили арендное жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by