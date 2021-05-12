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Белорусы несут цветы к посольству России в Минске
12.05.2021 18:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мая – Sputnik. Трагедия в Татарстане не оставляет равнодушными белорусов, многие в среду несут цветы к главному входу посольства России в Минске на улице Нововиленской.
По словам представителя дипмиссии, книгу соболезнований в связи с гибелью школьников и педагогов открывать не будут. Однако выразить соболезнования и слова поддержки можно по электронной почте rusemb-minsk@yandex.ru.
Как прокомментировал Sputnik Беларусь пресс-секретарь посольства России Алексей Маскалев, много звонков и писем со словами соболезнования приходит в адрес диппредставительства, "люди высказывают искреннюю поддержку родным и близким погибших и пострадавших в этой страшной трагедии".
11 мая на гимназию-школу в Казани
19-летнего стрелка задержали. На допросе он заявил, что в нем начал пробуждаться монстр, и вообще он бог, который ненавидит всех и каждого. За несколько дней до случившегося он завел Telegram-канал, в котором называл всех "биомусором" и делился планами по организации массового убийства.
Причины случившегося продолжают устанавливать следователи. Есть информация, что у преступника была самодельная бомба и ружье — такое же, как у керченского стрелка. Курирующий работу Росгвардии депутат Александр Хинштейн рассказал, что разрешение на оружие парню выдали 28 апреля.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минские школьники оставили у российского посольства игрушки в знак траура по погибшим детям
Пострадавшими числится 21 человек, многие находятся в больнице в тяжелом состоянии. Девять потерпевших перевозят из Казани в Москву для оказания более квалифицированной помощи.
В среду, 12 мая, в Татарстане объявлен траур, занятия во всех школах отменили. Глава республики поручил проверить все учебные учреждения.
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Слова поддержки пострадавшим, а также родным и близким погибших 11 мая в Казани можно отправить по электронной почте.
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