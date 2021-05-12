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Как сохранить баланс между сценой и общественными делами, суметь противостоять волне хейта. Личным опытом в программе "Скажинемолчи" поделилась певица, поэтесса и солистка группы AURA Юлия Быкова. Лауреат премии "За духовное возрождение" рассказала об ориентирах в творчестве, личной и общественной жизни. Зачем успешный дуэт пишет песни на родном языке, не теряет надежду поучастовать в "Евровидении" и почему публика в регионах самая отзывчивая. Как не прогнуться под "политическую моду" и аргументировано вести диалог даже в рамках личного блога - ликбез по этике от солистки группы AURA.

Юлия Быкова - солистка группы AURA, поэтесса, лауреат премии "За духовное возрождение":

От такой неблагодарности, когда люди все это выплеснули в августовских карнавалах, на которые я смотрела и от этого креатива просто мерзко становилось. Когда ты им факты - им не нужны факты, когда ты им цифры - им не нужны цифры. Все на эмоциях. Почему государство не помогает больным детям? Я им ответ Минздрава - статистику с цифрами, которые не подлежат никакому сомнению - она их не интересует. Вот не помогают и все. А ты им объясняешь про программы, про огромные средства.

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