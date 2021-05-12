|
Юлия Быкова - гость телепроекта "Скажинемолчи"
12.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как сохранить баланс между сценой и общественными делами, суметь противостоять волне хейта. Личным опытом в программе
Юлия Быкова - солистка группы AURA, поэтесса, лауреат премии "За духовное возрождение":
От такой неблагодарности, когда люди все это выплеснули в августовских карнавалах, на которые я смотрела и от этого креатива просто мерзко становилось. Когда ты им факты - им не нужны факты, когда ты им цифры - им не нужны цифры. Все на эмоциях. Почему государство не помогает больным детям? Я им ответ Минздрава - статистику с цифрами, которые не подлежат никакому сомнению - она их не интересует. Вот не помогают и все. А ты им объясняешь про программы, про огромные средства.
Об экспериментах в жизни, творчестве и не только. Откровенные ответы на смелые вопросы можно увидеть в аккаунте проекта "Скажинемолчи" в соцсетях, а также на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сохранить баланс между сценой и общественными делами, суметь противостоять волне хейта. Личным опытом в программе "Скажинемолчи" поделилась певица, поэтесса и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)