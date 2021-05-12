В путешествие по пяти морям отправятся столичные школьники

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Путешествие на подводной лодке в белорусской столице. Мобильный музей океана, который скоро отправится в путешествие по Минску, познакомит юных любителей подводного мира с множеством видов рыб и водорослей. Школьникам покажут и редкие аппараты, с помощью которых специалисты работают под водой. В программе задействованы подводники, а также студенты - будущие биологи и педагоги.

Экскурсию на шести языках может провести также робот-экскурсовод. На память о путешествии останутся сувениры ручной работы в морском стиле.





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