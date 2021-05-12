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В Петрикове за призыв громить ОМОН задержан парикмахер
12.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пьяная выходка в Сети может стоить свободы. В Петрикове за призыв громить ОМОН задержан парикмахер. Автор высказался о своем желании применить насилие в отношении правоохранителей, а также призывал к этому других пользователей соцсети. Теперь сожалеет.
Возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволикойБезработный житель Кобрина сорвал государственный флаг со здания. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел еще 4 мая и попал на камеру наблюдения. Пока правоохранители устанавливали личность мужчины, его родственник вернул флаг в магазин. Нарушителю придется ответить за надругательство над госсимволикой.
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Пьяная выходка в Сети может стоить свободы. В Петрикове за призыв громить ОМОН задержан парикмахер. Автор высказался о своем желании применить насилие в отношении...
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