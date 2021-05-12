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Прогноз погоды на 13 мая
12.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты и прохладная воздушная масса.
13 мая ночью и утром местами по стране ожидаются сильные дожди, днем в отдельных районах грозы, местами по северу республики усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты и прохладная воздушная масса. 13 мая ночью и утром местами по...
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