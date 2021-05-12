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МАЗ и БелАЗ представят ноу-хау
12.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новый тренд для карьерных самосвалов-гигантов! Белорусский автозавод продолжает испытания дизель-троллейвоза. Машина, которая работает по принципу трамвая или троллейбуса в экстремальных условиях добычи полезных ископаемых на большой глубине. В таких БелАЗах уже заинтересованы промышленники российского Сахалина и Узбекистана. Первая экспортная партия из Жодино отправится заказчикам в следующем году.
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Новый тренд для карьерных самосвалов-гигантов! Белорусский автозавод продолжает испытания дизель-троллейвоза. Машина, которая работает по принципу трамвая или...
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