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Продолжается возведение социальной инфраструктуры в Несвиже

12.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Город-музей - стародавний Несвиж продолжает благоустройство исторических территорий и строительство новых объектов социального назначения. В ближайших планах  создание комфортной пешеходной зоны в центральной части Несвижа. От Слуцких ворот до костела Божьего тела, а также  до бенедиктинского монастыря предусмотрено пространство без транспорта. Чтобы вывести легковые авто и бусы из центра, для них создадут специальную  площадку. А гостей города от улицы Кутузова до туристических маршрутов будут доставлять электробусы и электромобили. Запланировано  и открытие музея ретроавтомобилей, а также художественной галереи.     

Михаил Афанасик,  заместитель председателя Несвижского райисполкома:

Мы продолжаем думать о том, чтобы создать более комфортные условия для туристов. В 2020 году мы ввели в эксплуатацию еще одну из гостиниц по улице Шимко, в перспективе откроем отель по улице Ленинской. По социальным объектам у нас в перспективе  строительство новой современной поликлиники. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию детский садик на 240 мест. І вообще Несвиж развивается в виде строек значительно. В этом году только мы строим 3 многоэтажных дома плюс в других населенных пунктах Несвижского районаПараллельно с возведением жилья город развивает и инфраструктуру шаговой доступности. Кстати, по итогам прошлого года Несвижский район занесен на Республиканскую доску Почета. 


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Город-музей - стародавний Несвиж продолжает благоустройство исторических территорий и строительство новых объектов социального назначения. В ближайших планах ...
 
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