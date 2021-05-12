Источник материала: БT

Опять дождливо и ветрено. В Минске и центральном регионе завтра установится прохладная погода. Будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут сильные дожди, а в отдельных районах прогнозируются грозы. Усиление ветра порывами более 15 метров в секунду. Нестабильная погода сохранится до выходных.

В начале следующей недели комфортная погода вернется. Кстати, сегодня в жилых домах столицы начнут постепенно отключать отопление. Затем батареи станут холодными в учреждениях образования и здравоохранения, музеях и библиотеках.





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