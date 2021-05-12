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Опять дождливо и ветрено в Минске

12.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Опять дождливо и ветрено. В Минске и центральном регионе завтра установится прохладная погода. Будет облачно с прояснениями, на большей части территории  пройдут сильные дожди, а в отдельных районах прогнозируются грозы. Усиление ветра порывами более 15 метров в секунду. Нестабильная погода сохранится до выходных. 

В начале следующей недели комфортная погода вернется. Кстати, сегодня в жилых домах столицы начнут постепенно отключать отопление. Затем батареи станут холодными в учреждениях образования и здравоохранения, музеях и библиотеках.  


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Теги: Минск
 
 
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Опять дождливо и ветрено. В Минске и центральном регионе завтра установится прохладная погода. Будет облачно с прояснениями, на большей части территории  пройдут...
 
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