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Опять дождливо и ветрено в Минске
12.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Опять дождливо и ветрено. В Минске и центральном регионе завтра установится прохладная погода. Будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут сильные дожди, а в отдельных районах прогнозируются грозы. Усиление ветра порывами более 15 метров в секунду. Нестабильная погода сохранится до выходных.
В начале следующей недели комфортная погода вернется. Кстати, сегодня в жилых домах столицы начнут постепенно отключать отопление. Затем батареи станут холодными в учреждениях образования и здравоохранения, музеях и библиотеках.
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Опять дождливо и ветрено. В Минске и центральном регионе завтра установится прохладная погода. Будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут...
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