|
В Гомеле из-за ремонта изменят схему и график движения поездов
12.05.2021 21:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за плановых ремонтных работ на Гомельском железнодорожном узле почти на две недели будут изменены график и схема движения поездов. Об этом
В период с 24 мая по 4 июня изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель — Минск, Гомель — Витебск, Гомель — Могилев, Гомель — Брест и Гомель — Калинковичи.
Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса. Некоторые поезда отменены. Кроме того, в указанные даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом.
В БелЖД просят учитывать эту информацию при планировании поездок и приносят извинения пассажирам за временные неудобства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В период с 24 мая по 4 июня изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)