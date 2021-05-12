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В Гомеле из-за ремонта изменят схему и график движения поездов

12.05.2021 21:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за плановых ремонтных работ на Гомельском железнодорожном узле почти на две недели будут изменены график и схема движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В период с 24 мая по 4 июня изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему направлениях: Гомель — Минск, Гомель — Витебск, Гомель — Могилев, Гомель — Брест и Гомель — Калинковичи.

Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса. Некоторые поезда отменены. Кроме того, в указанные даты отдельные поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом.

В БелЖД просят учитывать эту информацию при планировании поездок и приносят извинения пассажирам за временные неудобства.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В период с 24 мая по 4 июня изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле и прилегающих к нему...
 
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