О. Буян - уникальный свидетель трагичных событий, которые развернулись в годы Великой Отечественной на территории Беларуси

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75 лет назад никто и представить не мог, что сегодня будут предприниматься попытки переписать историю, прославлять тех, кто тогда был предателем и исполнителем самых страшных карательных операций немецких захватчиков. В Гродно ликвидировано частное учреждение "Центр городской жизни" за грубое нарушение законодательства. В частности, организации выставки, где публично демонстрировалось полотно с изображением Евгения Жихаря. Это именно тот Жихарь в декабре 1944 года был заброшен нацистами в Полоцкую область.

С 1946 года, возглавив отряд из бывших полицаев и других предателей, в течение 9 лет на территории Поставского района совершал убийства милиционеров, партийных и государственных деятелей, поджоги административных зданий, диверсии на железной дороге. На основании закона "О противодействии экстремизму", суд удовлетворил исковое заявление прокурора Гродно в полной мере.

Война - время больших и трагических потрясений, оставивших неизгладимые раны на белорусской земле и в памяти миллионов людей. Она стала бедой, которая сломала человеческие судьбы, в том числе и детские. Жестокость оккупантов и их пособников по отношению к юным жителям республики проявлялась в осуществлении геноцида, трудовой эксплуатации, вывозе на принудительные работы в Германию и отправке в концентрационные лагеря. К сожалению, с каждым годом живых свидетелей тех страшных событий становится все меньше.

Наша съемочная группа отправилась в глубинку белорусского Полесья, чтобы пообщаться с человеком, чье детство украла война. Рассказывает Юрий Шевчук.

Интересные истории в этой командировке начались еще до того, как мы познакомились с нашей героиней. Дело в том, что она живет в деревне Дубой. Это Полесье. Добраться туда можно всего лишь двумя способами: либо через мост в Житковичах, либо через Пинск. Мы рискнули и решили проехать через паромную переправу. Но из-за сильного ветра она сегодня не работает. Поэтому мы сейчас отправляемся в Пинск и делаем крюк почти в 100 километров.







Дополнительный путь наша съемочная группа восприняла как экскурс по Полесью. Эти места в первую очередь подверглись нападению фашистской Германии в 1941 году, а полешуки оказали врагу достойное сопротивление. Часть из них отправилась защищать Родину в рядах Красной армии, часть объединилась в партизанские ряды. Но были и те, кто оставался в своих домах. Среди них была и девочка Оля, которая столкнулась со всеми ужасами войны в 12 лет.

Вот эта улица, вот этот дом. Именно здесь живет Ольга Леонтьевна Буян. Уникальный свидетель трагических событий, которые развернулись в годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси. О том, как это было, узнаем из первых уст.

За плечами большой 2-часовой диалог, 500 километров преодоленной дороги. Впереди примерно столько же. Стоило ли оно того?! Я считаю, что да. О тех страшных событиях нужно помнить. И я так считаю не только как журналист, но и как праправнук Боричевского Ипполита, которого сожгли каратели в годы Великой Отечественной примерно в этих же местах (видео).





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