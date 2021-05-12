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Почему было ошибкой привлечение армии к попытке госпереворота в Беларуси - об этом в "Диспозиции"
12.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Организаторы госпереворота в Беларуси всеми силами пытались втянуть в это армию. И роль ей отводилась незавидная. Заговорщики стремились завербовать на свою сторону людей в погонах. Однако не вышло. Военные остались верны присяге. В итоге конфуз. И с этим мы разбираемся в
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Организаторы госпереворота в Беларуси всеми силами пытались втянуть в это армию. И роль ей отводилась незавидная. Заговорщики стремились завербовать на свою...
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