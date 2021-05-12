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Тематическую коллекцию котов продолжает собирать предприниматель из Минска

12.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кот-часы, кот-телефон и даже кот-звонок, причем из разных стран мира. Тематическую  коллекцию  продолжает собирать предприниматель из Минска  Василий Супрунюк. Все началось с одной маленькой статуэтки в форме кошки  почти 10 лет назад. А сейчас в галерее коллекционера почти 7 тысяч скульптур из гипса, бронзы и глины. Картины, карнавальные маски и даже наборы шашек и шахмат  и все с изображением пушистых друзей человека. Недавно у галереи появились и свои настоящие хозяева - три кота из приюта. Тему продолжит Илья Цветков.

Статуи, часы, монеты, наборы шахмат и шашек, подарочные комплекты посуды и даже спортивный инвентарь  с изображением одних из самых загадочных домашних питомцев. Свою коллекцию кошачьих столичный предприниматель Василий Супрунюк расширяет масляными красками и акварелью на ватманах, мастерской резьбой на фрагментах редких пород дерева и драгоценными камнями. В авторской коллекции более 7000 экземпляров. Таких галерей не более 25 во всем мире.

Тематическую коллекцию котов продолжает собирать предприниматель из Минска

Котомания пришла в жизнь Василия неожиданно. Первый сувенир - статуэтку в форме кошки - бизнесмену подарили друзья еще 17 лет назад. Один экспонат перерос в галерею из нескольких помещений, где собраны арт-объекты почти со всех континентов. 

Все предметы на полках распределены по тематике: коты в сапогах, в национальных костюмах и цветах разных стран мира, коты известных скульпторов.

Недавно кошачья империя обрела своих опекунов, которые теперь являются пушистым брендом галереи. 

Тематическую коллекцию котов продолжает собирать предприниматель из Минска

Из-за новых обитателей все экспонаты, которые стоят на стендах, пришлось зафиксировать ремнями и другими приспособлениями вот таким образом.

Яшу, Пако и Негро - трех котов с непростым прошлым - кураторы выставки приютили и выходили, когда те были еще маленькими. Теперь у  питомцев своя отдельная комната с тренажерами, спальными местами и столовой.

Елизавета Супрунюк, сотрудница галереи: 

Живут они хорошо, у них есть здесь, как видите, очень много полочек, по которым они прыгают. Есть вот такое колесо, они на нем занимаются, есть выход на улицу. Когда тепло, мы выпускаем их прогуляться. В общем жизнь у них барская.Озорники хотя и создают иногда беспорядок и добавляют забот хозяевам, все же они создают живую атмосферу уюта и дарят посетителям незабываемые эмоции.


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Теги: Минск
 
 
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Кот-часы, кот-телефон и даже кот-звонок, причем из разных стран мира. Тематическую  коллекцию  продолжает собирать предприниматель из Минска  Василий Супрунюк. Все...
 
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