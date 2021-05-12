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Предприниматель из Минска собирает тематическую коллекцию котов
12.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Кот-часы, кот-телефон и даже кот-звонок - причем из разных стран мира. Тематическую коллекцию продолжает собирать предприниматель из Минска Василий Супрунюк. Все началось с одной маленькой статуэтки в форме кошки почти 10 лет назад. А сейчас в галерее коллекционера около 7 000 скульптур из гипса, бронзы и глины, картины, карнавальные маски и даже наборы шахмат - и все с изображением пушистых друзей.
Недавно в галерее появились и свои опекуны-мурлыки - трех котов взяли из приюта. Теперь они встречают посетителей выставки.
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Кот-часы, кот-телефон и даже кот-звонок - причем из разных стран мира. Тематическую коллекцию продолжает собирать предприниматель из Минска Василий Супрунюк. Все...
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