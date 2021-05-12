ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Литву из Беларуси релоцируются 43 ИТ-компании

13.05.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене рассказала, что белорусские предприятия по мере снятия карантинных ограничений собираются релоцироваться в Литву.

Как передает Delfi со ссылкой на BNS, во время заседания парламентского комитета по социальным вопросам был поднят вопрос переезда белорусских компаний в Литву: 43 белорусских предприятия уже начали процесс перевода, а 37 еще думают. Интерес к Литве проявляют в общей сложности 110 белорусских предприятий, они могли бы создать в Литве около 3 тыс. новых рабочих мест.

«Эти 3 тыс. белорусов не должны создать особого риска (на рынке информационных технологий)», — сказала Нелюпшене.

Она отметила, что в Литву преимущественно хотят перебраться ИТ-специалисты, работающие в сфере стартапов, предоставляющие услуги развития бизнеса, создатели игр.

Напомним, что в сентябре министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил о согласии двенадцати белорусских IT-компаний перенести свою деятельность в соседнюю страну, всего могут переехать около 470 специалистов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене рассказала, что белорусские предприятия по мере снятия карантинных ограничений собираются релоцироваться в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Счастливчик из Лиды выиграл квартиру в Минске от мобильного сервиса "Оплати"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by