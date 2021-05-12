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В Литву из Беларуси релоцируются 43 ИТ-компании
13.05.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене рассказала, что белорусские предприятия по мере снятия карантинных ограничений собираются релоцироваться в Литву.
Как передает Delfi со ссылкой на BNS, во время заседания парламентского комитета по социальным вопросам был поднят вопрос переезда белорусских компаний в Литву: 43 белорусских предприятия уже начали процесс перевода, а 37 еще думают. Интерес к Литве проявляют в общей сложности 110 белорусских предприятий, они могли бы создать в Литве около 3 тыс. новых рабочих мест.
«Эти 3 тыс. белорусов не должны создать особого риска (на рынке информационных технологий)», — сказала Нелюпшене.
Она отметила, что в Литву преимущественно хотят перебраться ИТ-специалисты, работающие в сфере стартапов, предоставляющие услуги развития бизнеса, создатели игр.
Напомним, что в сентябре министр экономики Латвии Янис Витенбергс
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Вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене рассказала, что белорусские предприятия по мере снятия карантинных ограничений собираются релоцироваться в...
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