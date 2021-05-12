В Литву из Беларуси релоцируются 43 ИТ-компании

Вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене рассказала, что белорусские предприятия по мере снятия карантинных ограничений собираются релоцироваться в Литву.

Как передает Delfi со ссылкой на BNS, во время заседания парламентского комитета по социальным вопросам был поднят вопрос переезда белорусских компаний в Литву: 43 белорусских предприятия уже начали процесс перевода, а 37 еще думают. Интерес к Литве проявляют в общей сложности 110 белорусских предприятий, они могли бы создать в Литве около 3 тыс. новых рабочих мест.

«Эти 3 тыс. белорусов не должны создать особого риска (на рынке информационных технологий)», — сказала Нелюпшене.

Она отметила, что в Литву преимущественно хотят перебраться ИТ-специалисты, работающие в сфере стартапов, предоставляющие услуги развития бизнеса, создатели игр.