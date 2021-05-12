БЖД меняет схему движения поездов на узле в Гомеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мая – Sputnik. В связи с производством плановых ремонтных работ изменяется организационная схема курсирования пассажирских поездов на Гомельском железнодорожном узле, сообщили в пресс-службе БелЖД.

Изменения в движении железнодорожного транспорта связано с переключением устройств электрической централизации местного железнодорожного узла на микропроцессорную в период с 24 мая по 4 июня 2021 года.

В первую очередь изменится расписание поездов на следующих направлениях:

"Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса переведен в категорию поездов межрегиональных линий экономкласса. Некоторые поезда отменены", – уточнили в пресс-службе БелЖД.

После чего добавили, что в данный период времени некоторые поезда межрегиональных и региональных линий экономкласса будут следовать измененным или сокращенным маршрутом.

Подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении "БЧ. Мой поезд", а также по телефону 105 контакт-центра Белжд.

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