Юлия Быкова: Если ты хочешь сказать что-то серьезное - говори на своем языке, на том, на котором ты думаешь

Источник материала: БT

Как сохранить баланс между сценой и общественными делами, суметь противостоять волне хейта. Личным опытом в программе "Скажинемолчи" поделилась певица, поэтесса и солистка группы AURA Юлия Быкова. Лауреат премии "За духовное возрождение" рассказала об ориентирах в творчестве, личной и общественной жизни. Зачем успешный дуэт пишет песни на родном языке, не теряет надежду поучастовать в "Евровидении" и почему публика в регионах самая отзывчивая. Как не прогнуться под "политическую моду" и аргументировано вести диалог даже в рамках личного блога - ликбез по этике от солистки группы AURA.

Вот что Юлия Быкова ответила на вопрос ведущих о том, что она думает о форме подаче песни для "Евровидения":

Наш английский там, конечно, поймут, но смеяться будут, мама не горюй. Поэтому если ты хочешь сказать что-то серьезное, говори на своем, на том языке, на котором ты думаешь, видишь сны, на котором ты разговариваешь, на том, который есть твоя душа. Если ты хочешь просто развлечь публику, то вполне можно петь на своем "белинглише". Но я считаю, что эта площадка, которая называется "Евровидение", была изначально задумана для просмотра национальных культур, для демонстрации своих ценностей, своих культурных традиций, которые могут быть и современными - это совершенно нормально. "Беларуская мова" ничем не уступает итальянской по певучести, благозвучию. И поскольку это душа нашего народа, душа нашей страны, она может быть в любой форме, даже в ультрасовременной, и при этом звучать прекрасно. Поэтому я принципиально подаюсь на "Евровидение" на белорусском языке.

А это мысли солистки группы AURA на тему поставгустовских событий и того, что происходит с сознанием людей сегодня:

От такой неблагодарности, когда люди все это выплеснули в августовских карнавалах, от этого "креатива" просто мерзко становилось. Когда ты им факты - им не нужны факты, когда ты им цифры - им не нужны цифры. Все на эмоциях. Они: "Почему государство не помогает больным детям?" Я им ответ Минздрава - статистику с цифрами, которые не подлежат никакому сомнению - она их не интересует. Вот не помогают и все. А ты им объясняешь про программы, про огромные средства...

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