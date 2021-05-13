Галявиев, расстрелявший людей в казанской школе, арестован на 2 месяца

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе №175, арестован судом Казани на два месяца. Свою вину обвиняемый полностью признал. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя следствия, помимо слов самого Галявиева, его причастность к расстрелу людей в школе подтверждают свидетели.

Также на вину 19-летнего парня указывает его сообщение в собственном телеграм-канале. За 20 минут до инцидента он написал там о своих планах. На момент публикации, Галявиев был единственным участником канала.

Как пояснил основатель мессенджера Павел Дуров, в течение часа после создания канал заблокировали за призывы к насилию.

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 июля 2021 года», - цитирует слова судьи ТАСС.

По словам прокурора, Галявиев полностью признал вину в совершении преступления.

«Ему предъявлено обвинение, вину в совершении [преступления] которого он признал полностью», - прокомментировал прокурор.

Уточняется, что обвинение основывается на пунктах «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

«Находясь в помещении школы, Галявиев, осознавая, что своими действиями причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов, в том числе в охранника учебного заведения», - сказал представитель следствия.

В ходе судебного следствия заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика рассказал, что экспертиза на вменяемость обвиняемого будет длиться минимум два месяца, а в случае необходимости может быть продлена.

Заика сообщил, что на данный момент нет заключения, употреблял ли Галявиев психотропные вещества.

Во время заседания суда обвиняемый заявил, что у него нет тяжелых заболеваний и инвалидности. На учете у психиатра или нарколога он не состоит, хотя ранее неоднократно обращался к врачам из-за сильной головной боли. С начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.