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В Гомельском железнодорожном узле изменится схема и график движения поездо
13.05.2021 10:09 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В связи с проведением плановых ремонтных работ на Гомельском железнодорожном узле практически на две недели изменится график и схема движения поездов. Об этом
На Гомельском железнодорожном узле будут произведены работы по переключению устройств электрической централизации на микропроцессорную. Из-за этого с 24 мая по 4 июня изменится график и схема движения поездов в районе Гомеля.
Изменения коснутся следующих направлений:
Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса будет переведен в категорию экономкласса. Некоторые поезда будут следовать измененным или сокращенным маршрутом, а некоторые вообще отменят.
Расписание и схему движения поездов на данный период можно узнать на
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В связи с проведением плановых ремонтных работ на Гомельском железнодорожном узле практически на две недели изменится график и схема движения поездов.
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