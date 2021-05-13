В Гомельском железнодорожном узле изменится схема и график движения поездо

В связи с проведением плановых ремонтных работ на Гомельском железнодорожном узле практически на две недели изменится график и схема движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе БДЖ.

На Гомельском железнодорожном узле будут произведены работы по переключению устройств электрической централизации на микропроцессорную. Из-за этого с 24 мая по 4 июня изменится график и схема движения поездов в районе Гомеля.

Изменения коснутся следующих направлений:

Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса будет переведен в категорию экономкласса. Некоторые поезда будут следовать измененным или сокращенным маршрутом, а некоторые вообще отменят.