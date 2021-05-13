ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомельском железнодорожном узле изменится схема и график движения поездо

13.05.2021 10:09 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В связи с проведением плановых ремонтных работ на Гомельском железнодорожном узле практически на две недели изменится график и схема движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе БДЖ.

На Гомельском железнодорожном узле будут произведены работы по переключению устройств электрической централизации на микропроцессорную. Из-за этого с 24 мая по 4 июня изменится график и схема движения поездов в районе Гомеля.

Изменения коснутся следующих направлений:

  • Гомель-Минск,
  • Гомель-Витебск,
  • Гомель-Могилев,
  • Гомель-Брест,
  • Гомель-Калинковичи.

Ряд поездов межрегиональных линий бизнес-класса будет переведен в категорию экономкласса. Некоторые поезда будут следовать измененным или сокращенным маршрутом, а некоторые вообще отменят.

Расписание и схему движения поездов на данный период можно узнать на сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» и в контакт-центре по номеру телефона 105.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с проведением плановых ремонтных работ на Гомельском железнодорожном узле практически на две недели изменится график и схема движения поездов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Журналистов, которых задержали у суда в Могилеве во время процесса над Северинцем и другими, будут судить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by