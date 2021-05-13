«Дочка успокаивает: папа вернется». Судят минчанина, которого задержали на репетиции барабанщиков, - ему грозит 6 лет

Источник материала: Tut.by

Алексея Санчука задержали в ноябре 2020-го на репетиции группы барабанщиков «Требуем разойтись», они участвовали в акциях протеста. Другие музыканты отсидели «сутки» и вышли на свободу, Алексею же предъявили обвинение по уголовному делу. В материалах дела упоминается подводное оружие, пиротехника и лазерные указки, однако нашли эти вещи в гараже другого человека, Санчук заявил, что ему эти вещи не принадлежат. Прокурор просит отправить барабанщика в колонию на 6 лет, дома его ждут супруга и дочь-школьница.



Алексей Санчук в суде. Фото: TUT.BY

Алексею Санчуку 30 лет. Супруга рассказывает, что до задержания он занимался сборкой мебели. В свободное время участвовал в велопробегах и ходил на репетиции барабанщиков.

— Сам он не был музыкантом, — говорит Анна. — Просто хотел выучить ритм. 4 ноября он по просьбе приятелей на своей машине привез на репетиционную точку аппаратуру, там его и задержали. Сначала судили по административной статье, но на свободу он уже не вышел. Обвиняемым по делу проходит он один, остальных ребят отпустили.

Согласно обвинению, Алексей Санчук с июня по 4 ноября 2020 года нарушал закон «О массовых мероприятиях» — активно участвовал в протестах, в «массовых беспорядках под видом массовых мероприятий», создал сообщество в телеграм-чате, где призывал людей к несанкционированным мероприятиям, распределял роли для участников группы на протестах, помогал решать вопросы со штрафами (ч. 1 ст. 342 УК).

Участники протеста, зачитал в суде гособвинитель Евгений Серяков, выкрикивали лозунги, использовали бело-красно-белый флаг как протестный символ, громко хлопали руками. К делу приобщен иск «Минсктранса» на 161 956 рублей в связи с вынужденной приостановкой движения общественного транспорта.

Кроме того, Санчука обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам (ст. 13, ч. 2 ст. 293 УК), обучении или иной подготовке для участия в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК). По материалам дела, он приобрел предметы, «которые могут быть использованы бесчинствующей толпой»: пиротехнические изделия, петарды, аэрозоли с веществами раздражающего действия, лазеры, предметы оптической системы (монокуляры), пневматическое ружье для подводной охоты.

— Все эти предметы были изъяты в гараже по улице Некрасова, который принадлежит знакомому Леши, — говорит супруга. — В суде муж признал, что видел предметы, но он к ним никакого отношения не имеет, на них нет его отпечатков. Владелец изъятого имущества выехал за границу, адвокат просила, чтобы его допросили по видеосвязи, чтобы он рассказал, откуда у него пиротехника, пневматика, как он хотел использовать все это, но суд ходатайство отклонил.

Алексей признал вину только в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). Он не отрицает, что участвовал в акциях протеста, но обращает внимание, что движение по дорогам перекрывали не участники, а ГАИ. До задержания в ноябре он несколько раз был задержан в административном порядке за участие в митингах.

— Вину по статье 293 УК (Массовые беспорядки) я не могу признать, потому что таких действий, о которых говорит гособвинитель, я не совершал, — сказал в суде обвиняемый.

— В суде детально изучали платежи по его карточке, — говорит супруга. — Например, моя мама перечисляла нам 200 рублей — спрашивали, кто это, с какой целью перечислялись деньги. Да, были случаи, когда мой муж и его друзья помогали задержанным знакомым, например оплатить адвоката, сбрасывались деньгами, бросали на карточку Леши, но никакого систематического финансирования акций протеста с его стороны не было.

При обысках у Алексея были найдены маркеры красного цвета, флаги, листовки, «Честная газета», купюры с изображением Тихановской, календарики «Страна для жизни», белые браслеты, баллоны с краской, газовые баллоны и другие вещи «протестного толка» — это все использовалось в качестве доказательств вины Санчука по предъявленным обвинениям.

В суде Алексей отказался от некоторых показаний, которые дал во время предварительного следствия. Он указал, что следователь препятствовала ознакомлению с материалами дела.

— Заявляю, что следователь торопила меня, изымала материалы во время ознакомления. Забирала у меня части материалов дела и говорила, что я не имею права ознакомляться с ними. Запрещала мне переписывать данные материалов дела. Прошу принимать во внимание только допросы на суде, — заявил Алексей в суде.

— Его перебрасывали из одной камеры в другую, подсаживали к людям низкого социального статуса, только чтобы он поскорее подписал, что ознакомлен с материалами дела, — рассказала супруга Алексея. — На самом суде, когда спросили об условиях содержания в СИЗО, он не смог сдержать слез.

Гособвинитель запросил для Алексей 6 лет лишения свободы. Это, по словам Анны, стало настоящим шоком и для обвиняемого, и для его семьи.

— У Леши была подготовлена речь для последнего слова, но после выступления прокурора он так растерялся, что толком даже ничего не сказал. Просил не разлучать его с женой и дочкой, ей 8 лет, и она уже все понимает, даже поддерживает меня, говорит, что наш папа герой, он выйдет на свободу, и все у нас будет хорошо.

Белорусские правозащитники признали обвиняемого политическим заключенным:

— Мы оцениваем преследование Алексея Санчука по статье 342 УК как политически мотивированное преследование в связи с реализацией им свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь.

Приговор по делу Санчука будет оглашен 13 мая.