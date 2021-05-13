Помните молодого отчаянного барбера из Петрикова? Попал под «уголовку» за пост ненависти к силовикам

Источник материала: Tut.by

В Петрикове за эмоциональный пост в соцсетях возбудили уголовное дело в отношении барбера Влада Тимощука (помните, год назад мы о нем писали ?).





Друзья Влада рассказали TUT.BY, что молодого человека вызвали в РОВД на прошлой неделе — и оттуда он уже не вышел. А месяц назад у Влада прошел обыск, изъяли всю технику и телефоны.

Интерес оперативников вызвала эмоциональная публикация в Instagram, которую парень разместил еще в марте, но вскоре она была удалена.

В МВД сообщили , что «автор высказался о своем желании применить насилие в отношении правоохранителей, а также призывал к этому других пользователей соцсети».





В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды.