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Помните молодого отчаянного барбера из Петрикова? Попал под «уголовку» за пост ненависти к силовикам
13.05.2021 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Петрикове за эмоциональный пост в соцсетях возбудили уголовное дело в отношении барбера Влада Тимощука (помните, год назад
Друзья Влада рассказали TUT.BY, что молодого человека вызвали в РОВД на прошлой неделе — и оттуда он уже не вышел. А месяц назад у Влада прошел обыск, изъяли всю технику и телефоны.
Интерес оперативников вызвала эмоциональная публикация в Instagram, которую парень разместил еще в марте, но вскоре она была удалена.
В МВД
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды.
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Помните молодого отчаянного барбера из Петрикова? Попал под «уголовку» за пост ненависти к силовикам
Друзья Влада рассказали, что молодого человека вызвали в РОВД на прошлой неделе - и оттуда он уже не вышел.
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