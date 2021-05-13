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Помните молодого отчаянного барбера из Петрикова? Попал под «уголовку» за пост ненависти к силовикам

13.05.2021 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Петрикове за эмоциональный пост в соцсетях возбудили уголовное дело в отношении барбера Влада Тимощука (помните, год назад мы о нем писали?).


Друзья Влада рассказали TUT.BY, что молодого человека вызвали в РОВД на прошлой неделе — и оттуда он уже не вышел. А месяц назад у Влада прошел обыск, изъяли всю технику и телефоны.

Интерес оперативников вызвала эмоциональная публикация в Instagram, которую парень разместил еще в марте, но вскоре она была удалена.

В МВД сообщили, что «автор высказался о своем желании применить насилие в отношении правоохранителей, а также призывал к этому других пользователей соцсети».


В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды.

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Друзья Влада рассказали, что молодого человека вызвали в РОВД на прошлой неделе - и оттуда он уже не вышел.
 
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