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Журналистов, которых задержали у суда в Могилеве во время процесса над Северинцем и другими, будут судить

13.05.2021 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевские журналисты, которых 12 мая задержали у здания суда во время процесса в отношении Павла Северинца, Евгения Афнагеля и других заключенных, в ИВС — на них составили протоколы и будут судить. Об этом сообщают местные правозащитники.


Фото: @mayday

Предполагают, что суд пройдет по скайпу 13 или 14 мая.

Могилевские независимые журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич были задержаны 12 мая сотрудниками ОМОНа у здания суда, куда не пустили даже родственников подсудимых по делу так называемой группы Тихановского — Статкевича.

На них составили административные протоколы по ч. 3 ст. 24.23 КоАП РБ. Их обвиняют в повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение года. Мужчинам грозит до 200 базовых штрафа или от 15 до 30 суток ареста.

 
 
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На них составили административные протоколы по ч. 3 ст. 24.23 КоАП РБ. Их обвиняют в повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение года. Мужчинам...
 
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