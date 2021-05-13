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Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять рейсы в Самару
13.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять рейсы по маршруту Минск Самара - Минск. На данный момент город стал девятым регулярным направлением в Россию. Полеты будут выполняться по средам. Минимальная стоимость билетов по тарифу Light составляет 84 евро в одну сторону и 163 евро туда-обратно.
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Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять рейсы по маршруту Минск Самара - Минск. На данный момент город стал девятым регулярным направлением в Россию. Полеты будут...
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