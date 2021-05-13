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Курсы валют на 13 мая 2021 года - евро подорожал, доллар подешевел
13.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Евро на торгах в среду подорожал, российский рубль и доллар подешевели. Доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 7 копеек, и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.
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Евро на торгах в среду подорожал, российский рубль и доллар подешевели. Доллар стоит 2 рубля 53 копейки, евро - 3 рубля 7 копеек, и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.
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