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Усадьба шляхтичей Рдултовских в местечке Снов выставляется на продажу
13.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прошла оценку и выставляется на аукцион. Один из крупнейших в Беларуси дворцово-парковых ансамблей - усадьба шляхтичей Рдултовских в местечке Снов - выставляется на продажу для дальнейшего развития объекта либо в туристический комплекс, либо в учреждение бизнеса.
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Прошла оценку и выставляется на аукцион. Один из крупнейших в Беларуси дворцово-парковых ансамблей - усадьба шляхтичей Рдултовских в местечке Снов - выставляется...
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