Михаил Мясникович возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Источник материала: БT

Сплоченность стран Евразийского экономического союза поможет объединению справиться с внешним давлением и последствиями пандемии. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК на возложении венка к Могиле Неизвестного солдата в Москве. В церемонии также приняли участие министры и директора департаментов ЕЭК.



По словам Михаила Мясниковича, именно исторический опыт наших стран, память о Великой Победе показывает, насколько сегодня важно и необходимо объединиться и сообща противостоять внешнему давлению. В первую очередь это касается торгово-экономических санкций, которые применяют западные страны в отношении государств - членов ЕАЭС.







Михаил Мясникович, председатель Коллегии ЕЭК:

День Победы, я считаю, это символ единения советского народа, и нам в Коллегии ЕЭК это особенно близко, потому что нам и сегодня приходится отстаивать интересы государств - членов Евразийского экономического союза при том, будем говорить, непартнерском отношении, вызовах и угрозах, которые исходят от ряда зарубежных стран. Безусловно, нужно выстраивать нашу торгово-экономическую политику, работать над новыми нормативно-правовыми актами, которые могли бы минимизировать недружественное отношение, санкции, совершенно необоснованно предъявляемые к нашим государствам-членам. В этом плане мы действительно имеем такую консолидированную позицию.



21 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета

Экономическое сотрудничество в рамках Союза скоро оценят и президенты стран - участниц ЕАЭС. 21 мая в режиме онлайн пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудят формирование общего рынка газа и устранение барьеров в торговле. А в июне - уже в очном режиме в Бресте - Евразийская экономическая комиссия планирует провести выездное заседание и встречу с бизнес-сообществом.