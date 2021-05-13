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Михаил Мясникович возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
13.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сплоченность стран Евразийского экономического союза поможет объединению справиться с внешним давлением и последствиями пандемии. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК на возложении венка к Могиле Неизвестного солдата в Москве. В церемонии также приняли участие министры и директора департаментов ЕЭК.
21 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического советаЭкономическое сотрудничество в рамках Союза скоро оценят и президенты стран - участниц ЕАЭС. 21 мая в режиме онлайн пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Главы государств обсудят формирование общего рынка газа и устранение барьеров в торговле. А в июне - уже в очном режиме в Бресте - Евразийская экономическая комиссия планирует провести выездное заседание и встречу с бизнес-сообществом.
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Сплоченность стран Евразийского экономического союза поможет объединению справиться с внешним давлением и последствиями пандемии. Об этом заявил председатель...
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