Ущерб более 40 тысяч долларов и 4,5 тысячи рублей. В Мядельском районе женщину судили за мошенничество

Источник материала: Tut.by

В Мядельском районе 51-летнюю местную жительницу приговорили к 8 годам колонии за мошенничество в крупном и особо крупном размерах (ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 209 Уголовного кодекса), сообщается на сайте Генпрокуратуры Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В суде установили, что женщина с 2013 по 2019 годы получила от своих знакомых в долг значительные суммы денег и ювелирные изделия. Женщина брала деньги по различными предлогами: приобретение недвижимости с целью ее последующей продажи, получение средств в ломбарде и др.

«Обвиняемая, не намереваясь изначально выполнять взятые на себя обязательства, скрывала свое неблагополучное финансовое положение. При этом обещала своевременно вернуть долги после продажи жилых помещений», — сказано в сообщении.

В итоге женщина распорядилась чужими средствами и имуществом по своему усмотрению. От ее действий пострадало 7 пожилых граждан и одно юридическое лицо. Общая сумма ущерба превысила 40 тысяч долларов и 4,5 тысячи рублей. Отмечается, что обвиняемая ранее судима, в том числе за мошенничество.

Суд Мядельского района признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.