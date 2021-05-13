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Ущерб более 40 тысяч долларов и 4,5 тысячи рублей. В Мядельском районе женщину судили за мошенничество
13.05.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мядельском районе 51-летнюю местную жительницу приговорили к 8 годам колонии за мошенничество в крупном и особо крупном размерах (ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 209 Уголовного кодекса),
В суде установили, что женщина с 2013 по 2019 годы получила от своих знакомых в долг значительные суммы денег и ювелирные изделия. Женщина брала деньги по различными предлогами: приобретение недвижимости с целью ее последующей продажи, получение средств в ломбарде и др.
«Обвиняемая, не намереваясь изначально выполнять взятые на себя обязательства, скрывала свое неблагополучное финансовое положение. При этом обещала своевременно вернуть долги после продажи жилых помещений», — сказано в сообщении.
В итоге женщина распорядилась чужими средствами и имуществом по своему усмотрению. От ее действий пострадало 7 пожилых граждан и одно юридическое лицо. Общая сумма ущерба превысила 40 тысяч долларов и 4,5 тысячи рублей. Отмечается, что обвиняемая ранее судима, в том числе за мошенничество.
Суд Мядельского района признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
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Ущерб более 40 тысяч долларов и 4,5 тысячи рублей. В Мядельском районе женщину судили за мошенничество
В суде установили, что женщина с 2013 по 2019 годы получила от своих знакомых в долг значительные суммы денег и ювелирные изделия. Женщина брала деньги по различными...
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