В метро на станции «Тракторный завод» появились фотографии заводчан

Источник материала: Tut.by

На путевых станциях в метро на «Тракторном заводе» открыли фотовыставку к 75-летию завода. Исторические снимки предприятия можно увидеть с перрона станции.





Фотовыставку «75 лет МТЗ: путь флагмана» собрали из архивов предприятия. Она состоит более чем из 65 исторических снимков. Экспозицию создавали к юбилею завода.

Выставку можно будет увидеть на станции с 13 мая по 30 сентября.

Посмотреть на производство Минского тракторного завода можно не только на фотографиях. В рамках празднования юбилея на 30 мая запланировали день открытых дверей. Впервые посетителям будут открыты пять цехов МТЗ.













На открытии выставки звучали песни вроде «Я — твая папараць-кветка», «А как поеду я на тракторе, привезу его сама». Возле входа в переход собрались заводчане, также на мероприятие были приглашены чиновники. Был здесь директор Минского метрополитена Владимир Сотников и зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

— Бренд МТЗ — это надежная классная техника, — сказал Дорохович и пожелал заводу успехов, работникам — высоких зарплат, а свое выступление завершил фразой «Нас не догонят».





Гендиректор МТЗ Виталий Вовк поблагодарил Мингорисполком и столичное метро за содействие в выставке.

— Мы все вместе идем к победе труда и к победе того, что мы делаем, — сказал он и напомнил рабочим о вывеске на заводе — «Будьте лучшими, или за вас это сделают конкуренты». Он отметил, что главное для завода — рабочие кадры.

Руководство завода и чиновники перерезали красную ленточку у входа в подземный переход метро и спустились в подземку, чтобы увидеть выставку.





На снимках — события из истории завода начиная с 1946 года, когда это был еще авиаремонтный, заканчивая современными кадрами с МТЗ и его техникой. Есть на снимках первый миллионный и двухмиллионный тракторы, а также легендарная модель — МТЗ-80. На кадрах есть и заводчане.



