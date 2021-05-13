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Гомельских призывников хотят отправлять в армию прямо от флагштока
13.05.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельских призывников планируют отправлять в армию от
Планируется, что торжественная отправка призывников будет проходить «с участием представителей государственной власти, общественности, духовенства под песни и танцы творческих коллективов».
Когда состоится торжество и будет акция разовой или же станет традиционной, не сообщается.
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Планируется, что торжественная отправка призывников будет проходить с участием представителей государственной власти, общественности, духовенства под песни и...
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