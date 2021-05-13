Гомельских призывников хотят отправлять в армию прямо от флагштока

Источник материала: Tut.by

Гомельских призывников планируют отправлять в армию от флагштока на площади Ленина . Об этом сообщают «Гомельские ведомости» со ссылкой на военный комиссариат области.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Планируется, что торжественная отправка призывников будет проходить «с участием представителей государственной власти, общественности, духовенства под песни и танцы творческих коллективов».

Когда состоится торжество и будет акция разовой или же станет традиционной, не сообщается.