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Гомельских призывников хотят отправлять в армию прямо от флагштока

13.05.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельских призывников планируют отправлять в армию от флагштока на площади Ленина. Об этом сообщают «Гомельские ведомости» со ссылкой на военный комиссариат области.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Планируется, что торжественная отправка призывников будет проходить «с участием представителей государственной власти, общественности, духовенства под песни и танцы творческих коллективов».

Когда состоится торжество и будет акция разовой или же станет традиционной, не сообщается.

 
 
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Планируется, что торжественная отправка призывников будет проходить с участием представителей государственной власти, общественности, духовенства под песни и...
 
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