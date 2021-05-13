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В Могилеве задержали главу областной организации ОГП Владимира Шанцева
13.05.2021 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 13 мая в Могилеве задержали председателя Могилевской областной организации ОГП Владимира Шанцева. Об этом сообщили правозащитники.
Шанцева забрали с работы. Кто именно производил задержание и где сейчас находится Шанцев — неизвестно.
Судя по всему, его задержали по тем же основаниям, что и вчера у суда Могилевской области журналистов Александра Буракова и Владимира Лапцевича, а также Олега Аксенова.
Три человека были задержаны 12 мая сотрудниками ОМОНа у здания суда, куда не пустили даже родственников подсудимых по делу так называемой группы Тихановского — Статкевича.
На них составили административные протоколы по ч. 3 ст. 24.23 КоАП РБ. Их обвиняют в повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение года. Мужчинам грозит до 200 базовых штрафа или от 15 до 30 суток ареста.
Известно, что Бураков и Лапцевич в ИВС
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Шанцева забрали с работы. Кто именно производил задержание и где сейчас находится Шанцев - неизвестно.
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