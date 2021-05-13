«Нынешняя война отличается от предыдущих». Поговорили с белорусками, которые живут в Израиле, о событиях последних дней

Источник материала: Tut.by

Который день на Ближнем Востоке неспокойно: арабо-израильский конфликт вновь перешел в «горячую» фазу . TUT.BY поговорил с белорусками, которые живут в Израиле, о жизни во время бомбежек.

Юг Израиля: «Детские развлекательные центры, где есть бомбоубежище, открыты с 10 утра»

Елизавета Дымова из Могилева, но последние четыре года они с мужем живут в Ашдоде, городе, который расположен на юге Израиля. От них до сектора Газа примерно сорок километров. Во вторник в их городе, рассказывает девушка, ввели «особое положение». В среду его продлили еще на две недели.



Огненные следы от взлета ракет израильской ПРО. «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля. Вид из Ашкелона (города, который находится недалеко от Ашдода), Израиль, 12 мая 2021 года. Фото: Reuters

— Это не значит, что нам необходимо спуститься в бомбоубежище и никуда из него не выходить. Смысл «особого положения» в том, что мы должны отслеживать сообщения Службы тыла (они появляются в новостях и приходят оповещениями в приложения в телефоне) и быть готовы выполнять все, что они говорят, — рассказывает Елизавета. — Во вторник, например, произошел сбой в работе «Железного купола» (система ПВО. — Прим. TUT.BY), и в соседнем с нами городе Ашкелоне ракета попала в жилой дом. Пока военные все настраивали, нам пришло предупреждение, чтобы мы спустились в бомбоубежища, и находились там до следующего оповещения.

Ракеты на Ашдод, говорит белоруска, полетели во вторник примерно в 13.30. До этого включилась сирена. Сирена работает так: город разделен на районы, сирена звучит на той территории, над которой оказывается снаряд. В итоге, отмечает Елизавета, «на ушах стоит не весь город, а конкретный район».

— Когда заканчивается сирена, слышны взрывы от разорвавшихся ракет, — описывает ситуацию девушка. — Нынешняя война отличается от предыдущих массированными ударами. Если раньше было по одной-две ракеты, то час назад (примерно в 15.00 среды. — Прим. TUT.BY), например, на город выпустили около 50 ракет. Вчера ракета попала в жилой дом, и из нашего окна был виден столб дыма.



Вид из окна Лизы во вторник, 11 мая

Елизавета с семьей живет в новой многоэтажке. В отличие от старых построек в ее квартире есть комната безопасности, или мамад. Если проще сказать, это комната-бомбоубежище.



Мамад и дверь в него. Фото в редакцию прислала Елизавета Дымова

— Сирена у нас начинает звучать за 40 секунд до появления ракеты. Как только мы ее слышим, руки в ноги — и в мамад, — поясняет белоруска. — Дом построен так, что эти комнаты на каждом этаже расположены одна под другой. Если ракета попадает в дом, этот защитный «столбик» останется. Здесь очень маленькое окно, на нем железные ставни, которые плотно закрываются. Тут своя вентиляция и массивная дверь, которую нельзя менять.

В мирной жизни, продолжает девушка, израильтяне используют эти помещения, например, как кладовку. Обстановка внутри максимально простая. В семье Елизаветы тут стоит проигрыватель для пластинок, телевизор, детское кресло и кровать. Интернет внутри ловит хорошо, поэтому во вторник девушка, которая из-за пандемии еще в прошлом году оказалась «на удаленке», продолжала работать даже во время бомбежки.

Еду в Израиле обычно покупают на неделю вперед, поэтому за продуктами в панике никто не побежал. Да и магазины, отмечает Елизавета, продолжают работать. В Ашдоде открыто все, кроме школ и детских садов. Хотя людей на улице немного. Большинство стараются максимально быстро попасть в точку назначения. Жителям, чья профессия не связана с жизненно важными сферами, можно при желании работать из дома.

— Развлекательные детские центры принимают посетителей с двух дня. Сейчас, так как много детей дома, центры со своими бомбоубежищами открыты с 10 утра. И народу там тьма. Мы с соседкой сегодня, например, тоже ходили в кафе возле дома.

— Как можно спокойно есть мороженое, когда вас час назад бомбили?

— За время жизни в этой стране я переняла главную черту израильской ментальности — «хаколь ие беседер», или «все будет хорошо». В Зикиме и Ашкелоне, которые расположены еще ближе к сектору Газа, люди могут жить в бомбоубежищах. Там все серьезнее, чем у нас. В нашем городе в последний раз сильно бомбили два года назад. Тогда, кстати, я была беременна, и в один из дней мне очень захотелось персиков. Когда закончилась бомбежка, мы с мужем пошли на рынок. Только дошли, снова полетели снаряды. Мы спрятались в общественное бомбоубежище, где просидели часа полтора. В какой-то момент, когда казалось, что все прекратилось, мы отправились домой — и по дороге опять услышали сирену.



Ашдод, утро 13 мая 2021 года. Фото в редакцию прислала Елизавета Дымова

— Что нужно делать в этой ситуации?

— Можно забежать в ближайший дом и спрятаться в бомбоубежище. Я же в тот день на электросамокате быстрее поехала домой, а муж пошел следом, — описывает ситуацию собеседница. — Вероятность того, что рядом упадет ракета, невелика. Скорее всего ее собьет «Железный купол». Опасны осколки, которые после столкновения снарядов могут упасть на землю. В прошлый раз в трехстах метрах от нашего дома из-за осколка погиб молодой человек. Несмотря на это, во вторник, когда в Ашдоде зазвучали сирены, некоторые выходили на балконы и снимали видео.

По словам Елизаветы, для тех, кто неспокойно воспринимает ситуацию, в стране работают службы психологической помощи. Услуга бесплатная. Оказывают ее на разных языках, в том числе и русском.

— Нужно понимать, для Израиля ракеты — это часть повседневной жизни. Особенно для жителей юга. В центре и на севере острее воспринимают то, что у нас происходит. И это я еще не говорю про наших родных в Беларуси и России, — шутит она и приводит пример разного отношения к бомбежке. — В ночь со вторника на среду, когда сильно бомбили, мы с сыном спали в мамаде, а муж в обычной комнате. Я боялась выйти из бомбоубежища и поэтому звонила ему, просила идти к нам. Но он не пошел, сказал, ему тесно, и спокойно переночевал.

— Как прошла ночь со среды на четверг? — сегодня утром поинтересовались мы у Лизы.

— С сиренами, но ничего, — с улыбкой отвечает она. — Спали в мамаде, муж даже не шевельнулся.

Центр Израиля: «Как только слышишь сирену, у тебя есть 90 секунд, чтобы спуститься в бомбоубежище или выйти на лестницу»

Минчанка Женя Чернявская переехала в Израиль пять лет назад. Девушка с мужем и дочкой живет в старом доме в центре Тель-Авива. Мамада у них нет, вместо него здесь бомбоубежище. Хотя, как признается белоруска, до 11 мая она не подозревала о его существовании.



В неспокойное время, рассказывает Женя Чернявская, люди стараются не ездить на транспорте. Женя, например, в среду отменила несколько встреч, потому что на них нужно было ехать на машине. А машина — это открытое пространство. Если в дороге ты слышишь сирену, необходимо остановиться, лечь и накрыть голову. Фото: Facebook Жени Чернявской

— Сирены у нас начались где-то в 21.00−21.30. Как только ты их слышишь, у тебя есть 90 секунд, чтобы спуститься в бомбоубежище или выйти на лестницу, — описывает ситуацию Женя. — Главное, уйти подальше от окон, чтобы в случае взрыва человека не ранило осколком.

До 11 мая, вспоминает девушка, сирены в Тель-Авиве она слышала лишь однажды, поэтому во вторник вечером в панике с ребенком уходила из квартиры. Ее муж, который живет в Израиле с 16 лет и три года служил в артиллерии, отнесся к ситуации «со спокойствием удава»: не торопясь, надел шорты, шлепки — и пошел на лестничную площадку. Оттуда, заметив, что соседи спускаются в подвал, семья пошла в бомбоубежище. За ночь они спускались сюда дважды.

— Первый раз все длилось минут 30−40. Ребята, с которыми мы сидели (они всю жизнь живут Израиле) говорили, что никогда не слышали подряд такого количества ракет. Мы насчитали 40−50 хлопков. Хлопок — это значит, что «Железный купол» перехватил и взорвал ракету. В итоге летящих снарядов человек не видит, лишь слышит хлопок и замечает красивые вспышки, похожие на салют, — объясняет собеседница и переходит к бытовым моментам. — В наше бомбоубежище давно никто не спускался. Здесь был стол, стул — и не убрано, поэтому в перерывах между сиренами соседи сбегали домой и принесли пять стульев. Стало проще.

Масштабы ракетных боёв пока ещё не оценены, но очевидно, что очень большие. pic.twitter.com/BXdbgcN36I — Анатоль Belarus Live ♥️✊✌️ (@n_m_pag) May 11, 2021

После бомбежки Женя с мужем и дочкой вернулись в квартиру. Спать девушка не могла. Примерно в три часа ночи она снова услышала вдалеке хлопки. Подумала, что скоро опять придется спускаться вниз, поэтому приготовила воду, тапочки.

— Когда началась сирена в соседнем районе, я растормошила мужа. Через пару минут она уже звучала у нас. Мы взяли ребенка, походную кроватку и спустились. Дочка спала, поэтому я попросила соседей не включать свет. Они были не против, и пока взрывались ракеты, люди тихонько сидели в телефонах, отслеживали последние новости или переписываясь с близкими и друзьями. Многие воспринимают время в бомбоубежище очень спокойно. «Тусят» и шутят: «Наконец-то, познакомились с соседями».

В среду утром, продолжает собеседница, жители Тель-Авива выспались после сложной ночи и вернулись к обычной жизни. На почту Жени пошли рабочие «емейлы», позвонил юрист, с которым нужно было решить вопросы. В городе открылись кофейни, где полно посетителей, люди гуляли с детьми, ели шаурму — и в то же время следили за новостями. А в новостях к тому моменту уже писали про погибших и раненых.

Как и в Ашдоде, школах и садах столицы на ближайшие дни объявили выходной.

Кстати, о детях. В Израиле, говорит Женя, распространяют очень много информации, как правильно рассказывать ребенку о взрывах.

— Моей дочери три. Вчера во время бомбежки она спала, а утром, когда проснулась, стала подражать сирене. Видимо, это остается у детей на подкорке мозга, — вспоминает собеседница и рассуждает, как расскажет ребенку о ракетах. — Когда она подрастет, я объясню ей, что у нас есть соседи которые живут у моря, говорят на другом языке, и делают нехороший салют. И что мы играем с ними в прятки, поэтому спускаемся по лестнице в бомбоубежище.

А теперь о взрослых. Большинство из них устанавливают на телефоны приложения, которые помогают ориентироваться в случае атаки. Есть, например, приложения о сиренах, которые звучат в городе, и те, что подсказывают адреса бомбоубежищ.

— Как жить, когда нет ощущения безопасности?

— А что делать? — вопросом на вопрос отвечает Женя. — Как сказал мой друг, который давно тут живет: «Пока все спокойно, ты живешь своей частной жизнью, независимой от других израильтян. Когда начинается война, то у всех общая судьба, у бедных и богатых, религиозных и светских, левых и правых, и ты — часть происходящего, которое не зависит от тебя. Это просто происходит, со всеми и с тобой».



По словам Жени, чем ближе город расположен к сектору Газа, тем скорее, услышав сирену, жители должны спрятаться в бомбоубежище. В некоторых местах на все про все секунд 15. При этом здесь чуть ли не любое помещение является укреплением. Даже остановки общественного транспорта сделаны как бомбоубежища. Фото: Facebook Жени Чернявской

В среду с утра, рассказывает Женя, стало понятно: к вечеру обстрелы продолжатся. Поэтому они с соседями устроили в бомбоубежище мини-субботник, принесли туда еду, воду, детские книги. Ночью в их районе снова звучали сирены.