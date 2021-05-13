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СК разрешил начать ремонт костела в Будславе. На его восстановление белорусы уже собрали 170 тысяч рублей
13.05.2021 13:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несмотря на дождливую погоду, сегодня на территории костела в Будславе уже работают альпинисты. Вчера Следственный комитет разрешил начать ремонт снаружи здания, рассказал TUT.BY известный экскурсовод и волонтер Евгений Апанасевич. На восстановление горевшего в выходные костела белорусы собрали уже 170 тысяч рублей.
Заходить внутрь костела по-прежнему нельзя. Запрет, говорит Евгений Апанасевич, будет действовать минимум до того момента, пока здание внимательно не обследуют.
— Купол был исследован лет 15−20 назад, есть все документы. Сейчас их нужно сравнить с состоянием купола после пожара. Трещины, которые мы видим, были и раньше, вопрос, "разрослись" они или нет, — поясняет ситуацию собеседник. — Теоретически возможность обрушения купола остается.
Тем не менее, Следственный комитет уже разрешил специалистам работать на высоте — над куполом и сводами. Заниматься этим могут лишь те, кто имеет специальные допуски. Вчера два альпиниста приступили к работе.
— Завтра планируется приезд еще нескольких бригад, которые будут расчищать крышу, — рассказывает Евгений Апанасевич и добавляет, что по-прежнему идет поиск альпинистов-волонтеров или тех, кто готов работать за минимальную плату над восстановлением святыни. — Сейчас периметр костела огражден, к нему подходить нельзя. В ближайшие дни, как позволит погода, которая пока не очень благоволит, закончим работы наверху. После этого нам понадобятся волонтеры для расчистки мусора на земле.
Помощь волонтеров будет нужна на следующей неделе. Когда именно, станет понятно после выходных.
— Желающих много, но приезжать нужно тогда, когда будет работа. Мы просим всех следить за нашим телеграм-каналом
— А что с органом?
— Орган сильно не пострадал, — уточняет собеседник. — <…> Вчера приезжал мастер Александр Бурделев, занимался прослушкой.
В своем Facebook Александр
— Однако пока не ясно, как поведет себя орган, когда высохнет, — уточняет Евгений,
Несмотря на пожар, 2 и 3 июля в агрогородке пройдет Будславский фэст. Формат не меняется.
— Многие спрашивают: успеете ли вы все сделать к фесту. Отвечу так: хорошо, если накрыть костел мы успеем к зиме, ведь месяца два уйдет на предпроекты, еще три-пять месяцев — на сам проект, потом — реализация работ, — перечисляет собеседник. — Сейчас, когда мы уберем мусор, будем думать о временном накрытии купола и пространства над органом.
Параллельно с работами в Будславе неравнодушные люди продолжают перечислять деньги на поддержку костела. За два дня собрано уже около 170 тысяч рублей.
— Денег собрано немало, но, когда начнется реставрация внутри, понадобятся значительные суммы, поэтому сейчас мы стараемся экономить или по минимуму расходовать собранное. В связи с этим для выполнения работ мы и ищем волонтеров, — уточняет Евгений Апанасевич.
Напомним, в Будславском костеле 11 мая
Пожертвования на восстановление костела
1. Выберите в платежном терминале пункты в следующем порядке:
2. Для оплаты введите фамилию, имя, отчество и цель пожертвования БУДСЛАВ.
3. Введите сумму пожертвования.
4. Проверьте корректность информации.
5. Завершите платеж.
Реквизиты для пожертвований:
Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии
Тел/факс +375 17 515 31 08
УНП 101131305
223 040 Минский р-н, д. Лесковка, ул. Каритас, 1
р/с BY16 PJCB30150531141000000933
«Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X
Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района:
р/с BY12BAPB30153404200100000000
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск
код банка BAPBBY2X
УНП 600195666
Реквизиты для юридических лиц:
Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района
222374 Минская обл., Мядельский р-н, аг. Будслав, ул. Красная площадь, 8
р/с BY12BAPB30153404200100000000
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск
код банка BAPBBY2X
УНП 600195666
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СК разрешил начать ремонт костела в Будславе. На его восстановление белорусы уже собрали 170 тысяч рублей
В четверг, 13 мая, погода в Будславе, где в выходные горел уникальный котел XVII века, не задалась. Несмотря на на это, здесь работают альпинисты. В среду, рассказал TUT.BY...
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