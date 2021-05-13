СК разрешил начать ремонт костела в Будславе. На его восстановление белорусы уже собрали 170 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Несмотря на дождливую погоду, сегодня на территории костела в Будславе уже работают альпинисты. Вчера Следственный комитет разрешил начать ремонт снаружи здания, рассказал TUT.BY известный экскурсовод и волонтер Евгений Апанасевич. На восстановление горевшего в выходные костела белорусы собрали уже 170 тысяч рублей.



Фото: TUT.BY

Заходить внутрь костела по-прежнему нельзя. Запрет, говорит Евгений Апанасевич, будет действовать минимум до того момента, пока здание внимательно не обследуют.

— Купол был исследован лет 15−20 назад, есть все документы. Сейчас их нужно сравнить с состоянием купола после пожара. Трещины, которые мы видим, были и раньше, вопрос, "разрослись" они или нет, — поясняет ситуацию собеседник. — Теоретически возможность обрушения купола остается.

Тем не менее, Следственный комитет уже разрешил специалистам работать на высоте — над куполом и сводами. Заниматься этим могут лишь те, кто имеет специальные допуски. Вчера два альпиниста приступили к работе.

— Завтра планируется приезд еще нескольких бригад, которые будут расчищать крышу, — рассказывает Евгений Апанасевич и добавляет, что по-прежнему идет поиск альпинистов-волонтеров или тех, кто готов работать за минимальную плату над восстановлением святыни. — Сейчас периметр костела огражден, к нему подходить нельзя. В ближайшие дни, как позволит погода, которая пока не очень благоволит, закончим работы наверху. После этого нам понадобятся волонтеры для расчистки мусора на земле.

Помощь волонтеров будет нужна на следующей неделе. Когда именно, станет понятно после выходных.

— Желающих много, но приезжать нужно тогда, когда будет работа. Мы просим всех следить за нашим телеграм-каналом «Адновім Будслаў разам!» . Там появляется вся необходимая информация, — говорит Евгений.

— А что с органом?

— Орган сильно не пострадал, — уточняет собеседник. — <…> Вчера приезжал мастер Александр Бурделев, занимался прослушкой.

В своем Facebook Александр написал : «На данный момент не выявлено значительного ущерба от пожара для будславского органа (21/II Nicolaus Jantzon, 1783). Состояние органа от пожара сильно не изменилось. Орган не пострадал от высокой температуры, упавшие на него угли были потушены без развития возгорания, критического залития водой важных механизмов не выявлено».

— Однако пока не ясно, как поведет себя орган, когда высохнет, — уточняет Евгений,

Несмотря на пожар, 2 и 3 июля в агрогородке пройдет Будславский фэст. Формат не меняется.

— Многие спрашивают: успеете ли вы все сделать к фесту. Отвечу так: хорошо, если накрыть костел мы успеем к зиме, ведь месяца два уйдет на предпроекты, еще три-пять месяцев — на сам проект, потом — реализация работ, — перечисляет собеседник. — Сейчас, когда мы уберем мусор, будем думать о временном накрытии купола и пространства над органом.

Параллельно с работами в Будславе неравнодушные люди продолжают перечислять деньги на поддержку костела. За два дня собрано уже около 170 тысяч рублей.

— Денег собрано немало, но, когда начнется реставрация внутри, понадобятся значительные суммы, поэтому сейчас мы стараемся экономить или по минимуму расходовать собранное. В связи с этим для выполнения работ мы и ищем волонтеров, — уточняет Евгений Апанасевич.

Напомним, в Будславском костеле 11 мая случился пожар . Крыша над центральным нефом костела обрушилась, в 11.24 пожар был локализован, а в 15.21 ликвидирован. Удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. В костеле остался созданный в 1771 году виленским мастером Николаусом Янцоном орган. К нему и к алтарю у пожарных было особое внимание: на месте дежурили несколько спасателей и защищали инструмент от падающих углей.

Пожертвования на восстановление костела можно перевести с помощью ЕРИП на банковский счет Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии:

1. Выберите в платежном терминале пункты в следующем порядке:

Система «Расчет» (ЕРИП) (по номеру услуги 4349831 )

) Благотворительность и общественные объединения->

Помощь детям, взрослым

Каритас Минск Пожертвования.

2. Для оплаты введите фамилию, имя, отчество и цель пожертвования БУДСЛАВ.

3. Введите сумму пожертвования.

4. Проверьте корректность информации.

5. Завершите платеж.

Реквизиты для пожертвований:

Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилевской архиепархии

Тел/факс +375 17 515 31 08

УНП 101131305

223 040 Минский р-н, д. Лесковка, ул. Каритас, 1

р/с BY16 PJCB30150531141000000933

«Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района:

р/с BY12BAPB30153404200100000000

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск

код банка BAPBBY2X

УНП 600195666

Реквизиты для юридических лиц:

Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района

222374 Минская обл., Мядельский р-н, аг. Будслав, ул. Красная площадь, 8

р/с BY12BAPB30153404200100000000

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск

код банка BAPBBY2X

УНП 600195666