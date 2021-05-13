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От 5 до 15 суток. Продолжились суды над компанией, задержанной на Минском море
13.05.2021 13:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Молодым людям, которых задержали на Минском море 11 мая с бело-красно-белым флагом, дали от 5 до 15 суток. Об этом
11 мая вечером в милицию обратился местный житель Ждановичей. Он рассказал, что на пятом пляже Заславского водохранилища собралось около десятка человек с БЧБ-символикой. На место
На молодых людей составили протоколы по статье 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
12 и 13 мая прошли суды над задержанными. Их дела рассматривали Антон Колобов, Вадим Казей и Елена Новикова.
Две задержанные девушки рассказали в суде, что флаг они увидели лишь на фото в материалах своего дела в РУВД. Вину не признали. Одной дали 5 суток ареста, второй — 10.
Остальные пять человек получили по 10−15 суток ареста.
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Молодым людям, которых задержали на Минском море 11 мая с бело-красно-белым флагом, дали от 5 до 15 суток.
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