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За нападение на участкового в поселке Сокол заведено уголовное дело
13.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уголовное дело за нападение на участкового милиционера. Сегодня стали известны подробности конфликта в поселке Сокол. На линию 102 слишком часто поступали сигналы о шумных жильцах. Соседи жаловались на одну из квартир. Разбираться в отдел милиции хозяйка пришла вместе с нетрезвым сожителем.
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Уголовное дело за нападение на участкового милиционера. Сегодня стали известны подробности конфликта в поселке Сокол. На линию 102 слишком часто поступали сигналы...
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