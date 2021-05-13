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За нападение на участкового в поселке Сокол заведено уголовное дело

13.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уголовное дело за нападение на участкового милиционера. Сегодня стали известны подробности конфликта в поселке Сокол. На линию 102 слишком часто поступали сигналы о шумных жильцах. Соседи жаловались на одну из квартир. Разбираться в отдел милиции хозяйка пришла вместе с нетрезвым сожителем. 

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Уголовное дело за нападение на участкового милиционера. Сегодня стали известны подробности конфликта в поселке Сокол. На линию 102 слишком часто поступали сигналы...
 
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