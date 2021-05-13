|
Обучал людей для участия в массовых беспорядках и готовил взрывчатые вещества - СК завершил расследование уголовного дела
13.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обучал людей для участия в массовых беспорядках, готовил взрывчатые вещества. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Согласно материалам, еще в апреле 2016 года обвиняемый создал Youtube-канал, на котором размещал различные видеоролики на темы, связанные с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаткой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обучал людей для участия в массовых беспорядках и готовил взрывчатые вещества - СК завершил расследование уголовного дела
Обучал людей для участия в массовых беспорядках, готовил взрывчатые вещества. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Согласно материалам,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)