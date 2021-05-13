Обучал людей для участия в массовых беспорядках и готовил взрывчатые вещества - СК завершил расследование уголовного дела

Источник материала: БT

Обучал людей для участия в массовых беспорядках, готовил взрывчатые вещества. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Согласно материалам, еще в апреле 2016 года обвиняемый создал Youtube-канал, на котором размещал различные видеоролики на темы, связанные с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаткой.



Следователи установили, что фигурант целенаправленно готовил народ для участия в беспорядках. Также с августа по декабрь 2020 года житель Минской области размещал текстовые сообщения, содержащие негативные комментарии в адрес милиции, призывал к сопротивлению, тем самым создавая агрессивное и протестное настроение. Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



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