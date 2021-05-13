ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обучал людей для участия в массовых беспорядках и готовил взрывчатые вещества - СК завершил расследование уголовного дела

13.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Обучал людей для участия в массовых беспорядках, готовил взрывчатые вещества. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Согласно материалам, еще в апреле 2016 года обвиняемый создал Youtube-канал, на котором размещал различные видеоролики на темы, связанные с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

Следователи установили, что фигурант целенаправленно готовил народ для участия в беспорядках. Также с августа по декабрь 2020 года житель Минской области размещал текстовые сообщения, содержащие негативные комментарии в адрес милиции, призывал к сопротивлению, тем самым создавая агрессивное и протестное настроение. Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обучал людей для участия в массовых беспорядках, готовил взрывчатые вещества. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Согласно материалам,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве задержали главу областной организации ОГП Владимира Шанцева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by