Ядерные реакции усилились на ЧАЭС. Ученые не исключают катастрофы

Реакции деления возобновились в топливосодержащих материалах на 4 энергоблоке ЧАЭС.

Такую информацию обнародовал научный журнал Science .

Что пишет издание

Ядерные реакции нарастают в массах уранового топлива, которое похоронено под разрушенным реактором ЧАЭС.

Химик-ядерщик из Университета Шеффилда Нил Хайатт сравнил этот процесс с тлеющими углями в яме барбекю.

Он сказал, что повторения 1986 года не будет, когда взрыв и пожар спровоцировали радиоактивное облако над Европой. Однако «неконтролируемая реакция деления в FCM может вспыхнуть после того, что тепло от деления закипит от оставшейся воды».

«Тем не менее, хотя любая взрывная реакция будет сдерживаться, она может угрожать обрушением неустойчивых частей шаткого Укрытия, наполнением НБК радиоактивной пылью», - приводит издание слова Нейла Хайатта.

Что говорят в Украине

Украинские ученые проводят исследования, чтобы определить глубину проблемы. Будет ли необходимо принимать чрезвычайные меры или реакции могут сами собой исчезнуть?

В то же время ученые не исключают вероятность еще одной аварии.

«Есть много неопределенностей, - говорит Максим Савельев из ИСПНПП. - Но мы не можем исключить возможность несчастного случая».

С настоящее время специальные датчики отслеживают растущее количество нейтронов. Данный процесс сигнализирует о делении, которое исходит сейчас из недоступного помещения, отмечает специалист украинского Института проблем безопасности атомных электростанций Анатолий Дорошенко.

По мнению ученых, у Украины еще есть несколько лет, чтобы справиться с проблемой.

Что говорят на ЧАЭС

Руководство ЧАЭС заявило , что за весь период наблюдений с начала установления арки в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось.

«В данное время показания датчиков плотности потока нейтронов во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции к росту, текущие уровни не представляют угрозу возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления», - говорится на сайте.

Считается, что суммарная нейтронная активность будет продолжать расти в незначительной мере за счет снижения доли воды в слое лавинообразной массы - вплоть до достижения оптимального соотношения ядерного топлива и воды.

При дальнейшем обезвоживании этой среды прогнозируется незначительное падение или аномально длительный период неизменных показаний плотности потока нейтронов, говорят специалисты.

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