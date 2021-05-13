В Израиле в результате ракетной атаки боевиков погибла уроженка Беларуси

Источник материала: Tut.by

На фоне очередного обострения арабо-израильского конфликта и сообщений о ракетных атаках из Сектора Газа в Сети появилась информация, что одной из погибших может быть уроженка Беларуси. Это оказалось правдой — в Ашкелоне погибла Нэлли Гуревич, переехавшая в Израиль много лет назад.



Фото: Reuters

Как 12 мая сообщали официальные органы и израильские СМИ , в результате ракетного обстрела палестинскими боевиками города Ашкелон, который находится в непосредственной близости от границы с Сектором Газа, погибла 52-летняя женщина, а ее муж получил ранения. В Сети тут же появилась информация, что она была родом из Беларуси.

Как сообщили TUT.BY в сообществе « Израиль и Беларусь. RAZAM » информация о гибели женщины родом из Беларуси подтвердилась. В мэрии Ашкелона сообщили, что погибшую женщину звали Нэлла Гуревич, а квартира, в которой проживала семья, значительно пострадала во время ракетной атаки. Ее супруг Григорий, по-видимому, не получил серьезных ранений — по имеющейся информации, он находится в гостинице и не хочет общаться с прессой. Также в мэрии уточнили, что на самом деле Нэлле Гуревич было 57 лет, а также сообщили, что семейная пара репатриировалась в Израиль в 1990 году.

Журналист газеты «Израиль сегодня» связался с соседями семьи, которые сообщили, что пара была всегда с ними приветлива, но вела довольно замкнутый образ жизни, детей у супругов не было. Они подтвердили, что оба супруга приехали в Израиль из Беларуси, однако не знают, откуда именно. Также стало известно, что сегодня пройдут похороны погибшей женщины.

Проживающая в Израиле Анна Литровник близко общалась с Нэлли Гуревич — для нее гибель подруги стала серьезной потерей.

— Знаю Нэлли как очень отзывчивого человека, она всегда и во всем стремилась поддержать меня и других людей. Нас с ней объединял интерес к музыке, обе когда-то закончили музучилище. Для меня было шоком узнать, что она погибла, мне будет ее не хватать… — рассказала женщина.

В посольстве Беларуси в Израиле рассказали, что погибшая, по всей видимости, не была гражданкой нашей страны, однако отметили, что не могут однозначно этого утверждать: теоретически, человек может не вставать на консульский учет и жить в Израиле, а диппредставительство может не иметь о нем никаких сведений.

— Такой гражданки у нас на консульством учете нет и информации у нас о ней тоже нет. Мы связались с израильским Интерполом — по их оперативной информации, с момента обострения ситуации среди погибших граждан Беларуси нет.