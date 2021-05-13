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В Израиле в результате ракетной атаки боевиков погибла уроженка Беларуси
13.05.2021 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На фоне очередного обострения арабо-израильского конфликта и сообщений о ракетных атаках из Сектора Газа в Сети появилась информация, что одной из погибших может быть уроженка Беларуси. Это оказалось правдой — в Ашкелоне погибла Нэлли Гуревич, переехавшая в Израиль много лет назад.
Как 12 мая
Как сообщили TUT.BY в сообществе «
Журналист газеты
Проживающая в Израиле Анна Литровник близко общалась с Нэлли Гуревич — для нее гибель подруги стала серьезной потерей.
— Знаю Нэлли как очень отзывчивого человека, она всегда и во всем стремилась поддержать меня и других людей. Нас с ней объединял интерес к музыке, обе когда-то закончили музучилище. Для меня было шоком узнать, что она погибла, мне будет ее не хватать… — рассказала женщина.
В посольстве Беларуси в Израиле рассказали, что погибшая, по всей видимости, не была гражданкой нашей страны, однако отметили, что не могут однозначно этого утверждать: теоретически, человек может не вставать на консульский учет и жить в Израиле, а диппредставительство может не иметь о нем никаких сведений.
— Такой гражданки у нас на консульством учете нет и информации у нас о ней тоже нет. Мы связались с израильским Интерполом — по их оперативной информации, с момента обострения ситуации среди погибших граждан Беларуси нет.
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Женщина вместе с супругом репатриировалась в Израиль еще в 1990 году, до распада СССР, и проживала в городе Ашкелон.
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