На месте мемориала убитому на акции протеста Тарайковскому установили мусорку

Около станции метро «Пушкинская» в Минске, где 10 августа 2020 года погиб участник акции протеста Александр Тарайковский, установили закрытый мусорный контейнер. Об этом сообщает Onliner.

Несколько дней назад жители столицы вновь несли цветы к месту гибели Тарайсковского, поскольку прошло ровно девять месяцев со дня трагедии.

Сегодня стало известно, что именно на этом же месте установили мусорку, а около нее дежурит несколько синих микроавтобусов. Цветов около «Пушкинской» больше нет.





По информации «Нашей Нивы», особенность данного мусорного бака в том, что он закрыт, а ближайшая урна - в 20 метрах, поэтому необходимости в нем нет.

Про убийство Тарайсковского

Согласно расследованию «Народного трибунала», в Тарайковского выстрелили из самозарядного ружья Сайга-12К с расстояния около 10,5 метров, а сам боец «Алмаза» прицельно стрелял в область сердца. Изначально власти пытались обвинить убитого в том, что он хотел бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, что позднее было опровегнуто многочисленными видео.

В декабре 2020 года Иван Тертель прокомментировал убийство Тарайсковского:

«Товарищ Таравновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки - видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел - и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно».

Объединение силовиков BYPOL в январе опубликовало на своем YouTube-канале аудиозапись, на которой голос, похожий на голос Николая Карпенкова рассказывает, в том числе, об убийстве Александра Тарайковского. В записи убитого оскорбляют и оправдывают его убийство.

В феврале текущего года стало известно, что СК отказался возбуждать уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского. Глава СК Иван Носкевич полагал, что Тарайковский сам спровоцировал силовиков и они расценили, что он угрожает их жизни. По словам Носкевича, силовики действовали в рамках закона и стреляли в Тарайковского из нелегального оружия с безопасного расстояния.