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На месте мемориала убитому на акции протеста Тарайковскому установили мусорку
13.05.2021 15:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Около станции метро «Пушкинская» в Минске, где 10 августа 2020 года погиб участник акции протеста Александр Тарайковский, установили закрытый мусорный контейнер. Об этом
Несколько дней назад жители столицы вновь несли цветы к месту гибели Тарайсковского, поскольку прошло ровно девять месяцев со дня трагедии.
Сегодня стало известно, что именно на этом же месте установили мусорку, а около нее дежурит несколько синих микроавтобусов. Цветов около «Пушкинской» больше нет.
Про убийство Тарайсковского
Согласно расследованию «Народного трибунала», в Тарайковского выстрелили из самозарядного ружья Сайга-12К с расстояния около 10,5 метров, а сам боец «Алмаза» прицельно стрелял в область сердца. Изначально власти пытались обвинить убитого в том, что он хотел бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, что позднее было опровегнуто многочисленными видео.
В декабре 2020 года Иван Тертель
«Товарищ Таравновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки - видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел - и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно».
Объединение силовиков BYPOL в январе
В феврале текущего года стало известно, что СК
Александр Тарайковский стал первой жертвой протестов в Беларуси. Ранее мемориал его памяти сотрудники правоохранительных органов также
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Около станции метро «Пушкинская» в Минске, где 10 августа 2020 года погиб участник акции протеста Александр Тарайковский, установили закрытый мусорный контейнер.
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