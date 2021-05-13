Телевещание не будет работать в Беларуси ночью 14 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Цифровое теле- и радиовещание будет временно отсутствовать в Беларуси ночью в пятницу, 14 мая, сообщили в РУП "Белтелеком".

По информации компании, в этот день с 02:00 до 05:00 будут проводиться работы на оборудовании сети эфирного ТВ и РВ.

"В связи с этим на всей территории Беларуси будет кратковременно отсутствовать прием программ коммерческого эфирного цифрового ТВ", – говорится в сообщении.

В Белтелекоме также принесли извинения гражданам страны за причиненные неудобства.