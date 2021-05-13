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Телевещание не будет работать в Беларуси ночью 14 мая
13.05.2021 15:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая – Sputnik. Цифровое теле- и радиовещание будет временно отсутствовать в Беларуси ночью в пятницу, 14 мая, сообщили в РУП "Белтелеком".
По информации компании, в этот день с 02:00 до 05:00 будут проводиться работы на оборудовании сети эфирного ТВ и РВ.
"В связи с этим на всей территории Беларуси будет кратковременно отсутствовать прием программ коммерческого эфирного цифрового ТВ", – говорится в сообщении.
В Белтелекоме также принесли извинения гражданам страны за причиненные неудобства.
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Проблемы с приемом программ ТВ будут связаны с проведением ночью технологических работ на сетях.
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