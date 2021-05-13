Ю. Хомич: В Беларуси ведется гибридная информационная война

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В Беларуси ведется гибридная информационная война - такой точкой зрения сегодня поделилась блогер Юлия Хомич в эфире программы "Скажинемолчи" . Активная участница автопробегов рассказала о том, как много агрессии было направлено в ее адрес от негативно настроенных граждан. Также на примере Украины отметила, к чему могут привести действия оппозиции и их пропаганда в телеграм-каналах.



Юлия Хомич, блогер:



Вот пример Украины, где в Донбассе люди сидят в подвалах. У меня есть оттуда знакомые, люди, которые приехали и бежали оттуда, и я знаю не понаслышке рассказы об этих ужасах, как и что творилось. Когда свои же люди пошли против своих. Что больше меня коробило внутри, так это то, что свои же люди своими же руками отдают свою страну за три рубля под соусом каких-то там благ материальных и то, что им пообещали

Полная версия интервью и откровенные ответы гостьи программы можно увидеть на Youtube-канале "Скажинемолчи", а также в телеграм - там можно оставлять свои комментарии и предлагать вопросы для следующих эфиров.